Undersköterska till hemtjänst Tollarp Centrum
2025-12-12
Nu utökar vi med fler medarbetare till hemtjänst Tollarp Centrum och söker dig som är utbildad undersköterska. Vi arbetar med stor yrkesstolthet och med hjärtat på rätt ställe! Vi vill och vårt mål är att alla våra kunder ska känna sig nöjda. Att kontinuerligt utveckla verksamheten ser vi som en självklarhet där medarbetarnas kreativitet och delaktighet är viktig.
Var med och gör skillnad, vi ser fram emot din ansökan!
Din roll hos oss
I Tollarp Centrums hemtjänst erbjuds du ett varierande arbete där varje dag innebär härliga möten med både kunder och kollegor. Du arbetar med att ge omsorg och service till personer i ordinärt boende utifrån kundens behov.
En viktig del i arbetet är att ha kunden i fokus, därför arbetar vi i team kring kunden för en god helhetssyn. I arbetet ingår också att vara fast omsorgskontakt samt att inneha ett eller flera ansvarsområden. Du erbjuds ett omväxlande arbete med omvårdnadsinsatser, aktiviteter och delegerade arbetsuppgifter från sjuksköterska och rehabpersonal.
Kristianstads kommun har valt att dela upp omvårdnadsinsatser och serviceinsatser, vilket innebär att vi har ett särskilt team som enbart arbetar med serviceinsatserna. Detta ger dig som undersköterska en större möjlighet att fokusera på omvårdnadsarbetet.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är undersköterska med godkänt omvårdnadsprogram. Bevis från Socialstyrelsen om skyddad yrkestitel är meriterande. Arbetet kräver att du har erfarenhet av att arbeta som undersköterska, gärna inom hemtjänst.
Eftersom kommunikation och dokumentation ingår i dina arbetsuppgifter behöver du ha dator- och dokumentationsvana samt god förmåga att uttrycka dig obehindrat på svenska i tal och skrift. Du behöver B-körkort för manuell växellåda för att ta dig runt till våra kunder. Du ska även kunna cykla då det förekommer cykelrundor.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss och vi söker dig som är trygg, stabil och har självinsikt. Vidare har du god samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande gentemot kunder, närstående och kollegor. Du kan självständigt planera och strukturera arbetet, arbetar mot mål och har förmåga att förändra din inriktning när målen ändrar sig. Det är viktigt att du respekterar fattade beslut samt bidrar till verksamhetens utveckling och en god arbetsmiljö.
Det här är vi
Omsorgsförvaltningens verksamhet riktar sig till äldre och personer som har behov av funktionsstöd samt till personer med behov av hemsjukvård. Verksamheten är funktionsindelad i fyra verksamhetsområden: stöd i ordinärt boende, stöd i vård- och omsorgsboende, hälso- och sjukvård samt funktionsstöd. I förvaltningen finns också myndighetsenheten, riksgymnasiet och hjälpmedelscentrum i Östra Skåne.
Vi erbjuder
Vi är drygt 7000 medarbetare i Kristianstads kommun som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet. Läs mer om våra förmåner och oss som arbetsgivare här. (https://www.kristianstad.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare.670.html)
Bra att veta
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via ansökningsknapp. Istället skickar du din ansökan med posten eller lämnar ansökan på Rådhus Skåne. Märk kuvertet med titel och referensnummer. Har du frågor kan du kontakta medborgarcenter 044-13 50 00.
Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93. Välj 1 - Visma Recruit och 2 - arbetssökande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "OMS-2025-248". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kristianstads kommun
(org.nr 212000-0951) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kristianstad kommun, Tollarp Centrum Kontakt
Enhetschef
Hesho Hama Rashid 044-13 28 98 Jobbnummer
9641599