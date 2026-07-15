Undersköterska till Fjällsol
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2026-07-15
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Vi erbjuder dig ett arbete där du är en viktig del i att skapa en trygg och stimulerande miljö för våra brukare inom äldreomsorgen i Härjedalens kommun. Vi arbetar med förekommande arbetsuppgifter inom vård och omsorg utifrån ett salutogent förhållningssätt.
Tjänsterna är på 75-100%. Då Härjedalens kommun tillämpar önskad sysselsättningsgrad har du möjlighet att arbeta heltid om du så önskar.
Tillträde enligt överenskommelse.Publiceringsdatum2026-07-15Dina arbetsuppgifter
• Stötta brukarna i deras vardag med till exempel personlig omvårdnad, stöd vid måltider, tvätt, hantering av mediciner, förflyttningar och rehabilitering.
• Vara en fast omsorgskontakt, där du är en viktig länk mellan brukare, anhöriga och olika vårdaktörer.
Några dagar i veckan kan det bli aktuellt att arbeta på vår dagverksamhet där du jobbar med ett personcentrerat arbetssätt för att skapa en meningsfull vardag för de personer som är inskrivna där. KvalifikationerKvalifikationer
• Utbildad undersköterska.
För att arbeta inom vård av äldre och vuxna med funktionsnedsättning krävs utdrag ur belastningsregistret.
Meriterande:
• Medicindelegering.
• B-körkort.
• Specialistundersköterska inom demens.Dina personliga egenskaper
• Du är flexibel, har hög servicekänsla och förmåga att arbeta såväl självständigt som i grupp.
• Du har ett positivt förhållningssätt, ser möjligheter och är lyhörd mot brukare, anhöriga och dina kollegor.
• Du är noggrann, känner ett stort engagemang och tar ansvar för ditt arbete.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
• Friskvårdspeng.
• Friskvårdstimme.
Vi kan vara behjälpliga med boende.
Kontaktinformation
Anette Fundin Persson, Enhetschef, 0684 - 167 90, anette.fundin-persson@herjedalen.se
Anneli Fundin, Fackligt ombud Kommunal, 0684 - 167 95, anneli.fundin@herjedalen.se
Mia Hurtig, Fackligt ombud Kommunal, 076 - 141 60 82, mia.hurtig@herjedalen.se
Arbetsplats
Rörosvägen 33
846 72 Funäsdalen
Viktig information:
Arbetsgivare: Härjedalens kommun
Ref.nr: 5156040268
Tjänstens omfattning: 75%
Tillsvidareanställning med ev. provanställning
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Härjedalens Kommun
(org.nr 212000-2510), https://www.herjedalen.se/
Medborgarhuset (visa karta
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842 80 FUNÄSDALEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Härjedalens kommun Kontakt
Fackligt ombud Kommunal
Mia Hurtig mia.hurtig@herjedalen.se +46761416082 Jobbnummer
10003677