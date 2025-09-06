Undersköterska till Ekbacka 6 i Borgholm
Borgholms kommun, Vård och Omsorgsboende / Undersköterskejobb / Borgholm Visa alla undersköterskejobb i Borgholm
2025-09-06
, Mönsterås
, Kalmar
, Mörbylånga
, Oskarshamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Borgholms kommun, Vård och Omsorgsboende i Borgholm
Borgholms kommun omfattar norra delen av Öland - solen och vindarnas ö. Centralorter är Borgholm, Köpingsvik och Löttorp. De största näringsgrenarna i kommunen är besöksnäringen och lantbruket. Borgholms kommun har drygt 10 900 åretruntboende invånare och över två miljoner besökare varje år.
Vi erbjuder en mångfald av yrkesområden och en mängd viktiga jobb. Hos oss arbetar ca 1000 medarbetare fördelat på fyra förvaltningar och två kommunala bolag. Vi arbetar aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare med bra anställningsvillkor och en god arbetsmiljö. I vårt arbete utgår vi från våra värdeord: Välkomnande-Utvecklande-Tillsammans.
Som medarbetare hos oss erbjuder vi dig bl.a. ett roligt och utvecklande arbete, trevliga och kompetenta kollegor, en mycket aktiv personalförening.
Vi söker ständigt nya medarbetare som vill vara med och bidra till Borgholms kommuns utveckling! Vill du bli en av oss? Varmt välkommen med din ansökan!
Socialförvaltningen ansvarar för kommunens sociala omsorg innefattande
• äldreomsorg
• kommunens hälso- och sjukvård
• individ- och familjeomsorg
• omsorg om funktionsnedsatta
• administrativ enhetPubliceringsdatum2025-09-06Arbetsuppgifter
På Ekbacka 6 hjälper och stödjer du omsorgstagarna i vardagen utifrån beställning av biståndshandläggaren och utför de insatser som är beviljade enligt Socialtjänstlagen. Du arbetar nära och i multiprofessionellt team med kollegor, hemsjukvård, kommun rehab, biståndshandläggare och enhetschef.
Vi arbetar utifrån värdegrund och värdighetsgarantier och arbetar fortlöpande med kvalitetsarbete.
Att du har ett gott bemötande och förhållningssätt är en viktig förutsättning. Du skall kunna ta emot och genomföra delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter. Våra ledord är välkomnande, utvecklande, tillsammans.Kvalifikationer
För att arbeta hos oss behöver du vara minst 18 år och ha goda kunskaper i svenska i både tal och skrift. Vi söker dig som är utbildad undersköterska och har erfarenhet av att arbeta inom vård- och omsorg och god vana av administrativa arbetsuppgifter. Det är meriterande om du har arbetat inom äldreomsorgen tidigare.
Vi söker dig som har ett professionellt förhållningssätt och ett genuint intresse av att arbeta med människor. Har lätt att arbeta såväl självständigt som i team, är nyfiken, initiativtagande och ser det som en självklarhet att bidra till ett gott arbetsklimat. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet där bemötande, samarbetsförmåga och engagemang ingår.
Före erbjudande om anställning ska ett utdrag ur polisens belastningsregister för enskild person, blankett 442-3 uppvisas. Utdraget beställs via polismyndighetens hemsida, www.polisen.nu.
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen.
OBS: Skicka INTE din ansökan via E-post eller brev.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C276529". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borgholms kommun
(org.nr 212000-0795) Arbetsplats
Borgholms kommun, Vård och Omsorgsboende Kontakt
Enhetschef
Linn Nilsson Linn.Nilsson@borgholm.se 0485-88 287 Jobbnummer
