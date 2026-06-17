Undersköterska till dagverksamhet demens
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2026-06-17
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Söker du en meningsfull roll där du gör skillnad på riktigt?
Vi söker nu fler engagerade medarbetare som vill vara med och forma framtidens Värnamo. Hos oss arbetar du med människan i fokus och skapar en arbetsdag som är värdefull, både för dig och för våra medborgare.Publiceringsdatum2026-06-17Beskrivning
Vi söker nu en ny medarbetare till dagverksamheten som är en viktig del av kommunens stöd till personer med demenssjukdom. Dagverksamhet demens består idag av tre dagverksamheter. Ängsbacken och Västersol förlagda i Värnamo tätort och Solgläntan i Bor.
Här erbjuder vi en trygg och stimulerande miljö där våra gäster får möjlighet till social samvaro, aktiviteter och individuellt anpassat stöd utifrån sina behov och förutsättningar. Vi arbetar utifrån ett personcentrerat förhållningssätt där varje individ möts med respekt, värdighet och omtanke.
Schemalagd arbetstid, 40h/vecka dagtid. Vi arbetar med resurspass, vilket innebär att du vid behov kan stötta inom andra verksamheter för att bidra till en god kvalitet och kontinuitet för våra omsorgstagare.
Alla vår verksamheter arbetar utifrån Värnamo kommuns värdegrund MURAS.
Människan i fokus, Utveckling, Respekt, Arbetsglädje och Samverkan.Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska i dagverksamheten planerar, genomför och följer du upp aktiviteter som främjar hälsa, delaktighet och välbefinnande. Du arbetar nära gäster, anhöriga och kollegor för att skapa en meningsfull och innehållsrik dag.
Arbetet innefattar bland annat:
• Planering och genomförande av individuella och gruppbaserade aktiviteter.
• Stöd i vardagliga situationer och social samvaro.
• Dokumentation enligt gällande riktlinjer.
• Samverkan med anhöriga och andra professioner.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska. Har du specialistutbildning inom demensvård ser vi det som mycket meriterande. Du har godkända betyg i svenska samt goda kunskaper i både tal och skrift.
Vi ser gärna att du:
• Har erfarenhet av arbete med personer som har demenssjukdom.
• Har god förmåga att skapa trygghet och bygga relationer.
• Är kreativ och tycker om att planera aktiviteter utifrån individens behov.
• Är flexibel, ansvarstagande och trivs med att samarbeta.
• Har ett genuint intresse för att arbeta med äldre personer och personer med kognitiv sjukdom.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighetAnställningsvillkor
Före erbjudande om anställning ska ett utdrag från polisens belastningsregister uppvisas.
From 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel och man måste ansöka om intyg från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska.
B-körkort för manuell växellåda är ett krav.
Vill du precis som vi, ha en värdefull arbetsdag - Varmt välkommen med din ansökan!
Intervjuer kan förekomma under ansökningstiden.
Omsorgsförvaltningen. Vi ansvarar för våra äldre, personer med funktionshinder och kommunens hemsjukvård. Förvaltningen arbetar även med rehab och förebyggande för att våra medborgare ska kunna leva ett gott liv hela livet.
Läs mer om oss på: Omsorgsförvaltningen - Värnamo kommun
Information om lön. Utifrån EU:s lönetransparensdirektiv lämnar Värnamo kommun information om ingångslöneintervall för tjänsten i annonsen. Det intervall som anges utgår från lägsta lön och medianlön inom yrkeskategorin som denna annons avser. Medianlön är den mittersta lönen, vilket innebär att hälften av alla medarbetare inom yrkeskategorin i Värnamo kommun har lägre grundlön än medianen och hälften har högre.
Du hittar information om ingångslöneintervallet på vår hemsida: Information om lön - Värnamo kommun.
Informationen om lön är vägledande och inte bindande. Värnamo kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning, vilket innebär att slutlig lön fastställs baserat på uppdragets svårighetsgrad och ansvarsnivå samt den enskildes utbildningsbakgrund och erfarenhet. Vid eventuellt erbjudande om anställning betyder detta att den lön som förhandlas om både kan vara högre eller lägre än vad som anges i ingångslöneintervallet.
Du hittar information om hur vi arbetar med lön i Riktlinje - Lönebildning på vår hemsida: Riktlinjer - Värnamo kommun.
Värnamo kommun, kommunen med stort hjärta, mitt i Småland. Vi är en central del av den starka tillväxtregionen präglad av Gnosjöandan och hög sysselsättning. Här finns en anda av ständig rörelse och stora visioner för framtiden. Vi lyfter fram både stora och små framgångar, vilket stärker stolthet och gemenskap för alla som bor här. Som medarbetare hos oss har du människan i fokus och skapar värde för både dig själv och medborgarna, samtidigt som du bidrar till att göra Värnamo till en ännu bättre plats att leva och växa i.
Läs mer om oss på: Värnamo kommun Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Värnamo Kommun
(org.nr 212000-0555), https://kommun.varnamo.se/naringsliv-och-arbete/jobba-i-kommunen.html
Kyrktorget 1 (visa karta
)
331 31 VÄRNAMO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Omsorgsförvaltningen, Förebyggande, Kontakt
Kontaktcenter Kontaktcenter 0370370000 Jobbnummer
9967889