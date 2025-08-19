Undersköterska till dagverksamhet
2025-08-19
Tjänsten är placerad inom Vård- och omsorgsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för kommunens äldreomsorg, hälso- och sjukvård, myndighetsutövning, beställning av insatser samt bedriver vård och omsorg i egen regi. Vi arbetar kvalitetsmedvetet och professionellt för att göra varje dag så bra som möjligt för Linköpingsbor som behöver oss.Vill du förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Linköping till en bättre plats. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2025-08-19Arbetsuppgifter
Att arbeta på en dagverksamhet innebär att skapa en meningsfull vardag för våra gäster i form av aktivitet och gemenskap. En stor del av ditt arbete är därför att anordna och hålla i olika aktiviteter och kunna bemöta våra gäster.
Hos oss händer det saker hela tiden! Vi går dagligen ut på en promenad tillsammans och vi har även en minibuss som vi använder för att kunna åka på utflykter.
Du börjar arbetsdagen med att stämma av med dina kollegor kring dagens upplägg. Du välkomnar våra gäster runt 9-tiden och håller därefter i dagens första aktivitet. Hos oss äter vi pedagogisk lunch tillsammans. På eftermiddagen gör vi ännu en aktivitet. Ibland delar vi upp oss i mindre grupper baserat på gästernas intressen och förmågor, där vissa åker iväg på en utflykt medan andra stannar kvar för en annan typ av aktivitet. På så sätt kan vi erbjuda en meningsfull och anpassad dag för alla.
I ditt arbete ingår även administrativa uppgifter såsom skriva genomförandeplanerar, dokumentation, beställa färdtjänst och kontakt med anhöriga. Viss personlig omvårdnad är också en del av arbetet.
Din arbetsplats
Dagverksamheterna finns idag i centrala Linköping i Aspens trygghetsboende, på Åleryds vårdboende samt Vallastadens vårdboende. Snart öppnar vi en ny dagverksamhet i centrala Linköping, och på sikt kommer alla våra enheter att finnas på en central plats. Din placering kommer att bestämmas utifrån verksamhetens behov.
Dagverksamheterna erbjuder yngre och äldre personer med kognitiv sjukdom en aktiv och meningsfull vardag. Varje verksamhet tar dagligen emot en mindre grupp gäster och tillsammans skapar vi en meningsfull dag med aktiviteter som är anpassade efter varje gäst. Dagverksamheterna samverkar med flera utförare inom vård och omsorg, t.ex. Kognitionscentrum och hemtjänst. Dagverksamheterna befinner sig just nu i ett utvecklingsskede där vi förbättrar och utvecklar våra arbetssätt och rutiner kopplat till nationella riktlinjer och evidensbaserade metoder.
Arbetstiden är förlagd dagtid. Vi ser ett ökat behov av platser till dagverksamheter, därför kan arbetstiderna framöver förändras för att kunna möta det ökande platsbehovet.
Du som söker
Vi söker dig som har en godkänd utbildning som undersköterska med yrkesbevis från Socialstyrelsen. Det är meriterande om du har någon form av utbildning inom demens som arbetsgivaren bedömer relevant.
För tjänsten behöver du ha erfarenhet av arbete med personer som har en kognitiv sjukdom. Du behöver även ha erfarenhet av att arbeta utifrån ett lågaffektivt bemötande. Du behöver ha tidigare erfarenhet av att skriva genomförandeplaner. Det är meriterande om du tidigare har erfarenhet från arbete på ett vårdboende. Vi bedömer det även som meriterande om du haft aktivitetsansvar eller på annat sätt arbetet med aktiviteter.
Arbetet inom äldreomsorgen innefattar mycket kundkontakter och dokumentation, vilket innebär att vi har ett krav på att du kan kommunicera muntligt och skriftligt i det svenska språket. Du har förmåga att använda digitala verktyg i ditt arbete. Du behöver även ha B-körkort.
Som person arbetar även bra tillsammans med andra människor och tar ansvar för din uppgift genom att planera, organisera samt prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Du kan sätta upp och hålla tidsramar. I ditt arbete kan du även anpassa dig till förändrade omständigheter. Du har en förmåga till att ta initiativ och sätta igång aktiviteter. Du tillför dessutom engagemang och energi i arbetet och motiverar andra.
Övrig information
I denna rekrytering ingår språktest som en del i bedömningen.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 75-100%
Antal lediga befattningar: 3
Ref. nr: 15714
