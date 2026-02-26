Undersköterska till Dagkirurgin Norrköping
Dagkirurgin Norrköping är en operation och endoskopisk enhet på Vrinnevisjukhuset i Norrköping.
Kliniken finns centralt i nya moderna lokaler utformade för att säkerställa patientsäker vård inom Operation, Uppvakning och Endoskopisk verksamhet.
Vård erbjudande
Verksamheten inrymmer sex högteknologiska operationssalar och tre salar för endoskopiska undersökningar. Därtill kommer en uppvakningsavdelning med 13 platser. Vi arbetar måndag-fredag och arbetstiden förläggs mellan klockan 07:30-17:00 där du som medarbetare har möjlighet att påverka ditt schema. Vi har även en beredskapslinje som bemannas varje helg samt röda dagar och förläggs ungefär var 10 e helg.
Vår verksamhet kännetecknas av utvecklande miljö med en utpräglad teamanda. Klinikens målsättning är en dagkirurgisk och endoskopisk enhet i världsklass med hög tillgänglighet, hög kompetens och patientsäkra processer. Vi arbetar aktivt för en god arbetsmiljö där medarbetarna är delaktiga.
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Publiceringsdatum2026-02-26Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska på Dagkirurgin i Norrköping kommer Du att erbjudas intressanta och omväxlande arbetsuppgifter med fokus på planerade och akuta endoskopiska undersökningar.
Arbetsgruppen på undersökningsrummet består av dig som undersköterska, en sjuksköterska och utförande läkare. Tillsammans med ditt team på undersökningsrummet utför du både gastro- och koloskopier på både vuxna och barn.
Du kommer att ha ett ansvarsfullt och stimulerande arbete där Du får vara delaktig i utvecklings-arbete på hela kliniken.
Om dig
Du är utbildad undersköterska. Erfarenhet av endoskopiska undersökningar är meriterande, samt arbete/ utbildning inom akutsjukvård.
Använder kunskaper, färdigheter och förmågor i bemötande vid patientmötet eller vårdsituationen. Då du arbetar i ständig dialog med patienter och kollegor är det ett krav att du har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och i skrift.
Du har god samarbetsförmåga, är flexibel och bidrar till ett gott arbetsklimat. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Som person är du lugn, uppmärksam och har alltid patienten i fokus. Du är också lyhörd och arbetar bra tillsammans med andra människor och har lätt för att ändra ditt synsätt. Vidare ser vi att du tar egna initiativ och vill vara med och bidra i förbättrings- och utvecklingsarbeten. I din yrkesroll är du trygg och ser möjligheter till utveckling.
Ansökan och anställning
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12
