Undersköterska till Bräcke Lokstallarna vårdcentral
Stiftelsen Bräcke Diakoni / Undersköterskejobb / Jönköping Visa alla undersköterskejobb i Jönköping
2026-06-17
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Bräcke diakoni är en idéburen organisation där vi varje dag arbetar för att göra vardagen lite tryggare och mer medmänsklig för dem vi möter. På Bräcke Vårdcentral Lokstallarna får du använda din kompetens i en miljö där engagemang och viljan att göra skillnad präglar både samarbetet och mötet med patienterna. Nu söker vi en undersköterska som vill bli en del av vår verksamhet.
Din roll
Som undersköterska på Lokstallarnas vårdcentral har du en varierad och viktig roll i det dagliga arbetet. Du är ofta en av de första personerna våra patienter möter och bidrar därför till patientens upplevelse av besöket hos oss. Arbetet sker i nära och tvärprofessionellt samarbete med dina kollegor, där ni tillsammans bidrar till att utveckla verksamheten till en attraktiv vårdcentral för både patienter och medarbetare.
Dina arbetsuppgifter kommer huvudsakligen att innefatta att:
Arbeta med undersköterskebaserad mottagning
Bemanna vårt laboratorium
Vara en del av vårt team som behandlar svårläkta sår
Assistera läkare
Utföra administrativa arbetsuppgifter, till exempel förrådsbeställningar
Samarbeta med kollegor kring patientarbete, gemensamma arbetssätt och en god arbetsmiljö
Arbetstiden är dagtid på helgfria vardagar, med enstaka pass på den gemensamma Närakuten.
Vem vi söker
Vi söker dig som vill jobba omväxlande och idéburet på en vårdcentral - med patientmöten, provtagning, administration och nära kontakt med kollegor. Du är organiserad, har lätt för att samarbeta och känner dig trygg med att göra prioriteringar i det dagliga arbetet. I mötet med patienter och kollegor är du lyhörd och står för ett jämlikt bemötande där allas lika värde är en självklar utgångspunkt. Du vill vara med och skapa en arbetsmiljö där vi hjälps åt, lär av varandra och utvecklar verksamheten tillsammans.Publiceringsdatum2026-06-17Kvalifikationer
Undersköterskeutbildning
Du har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Du har kunskap och förmåga att använda digitala verktyg i arbetet, till exempel för dokumentation, informationssökning och mejl
Meriterande
Erfarenhet av att arbeta på vårdcentral
Erfarenhet av laboratoriearbete och sårvård
Bräcke Vårdcentral Lokstallarna
Lokstallarnas vårdcentral ligger centralt i Jönköping och är en arbetsplats där cirka 8 950 patienter och ett 40-tal medarbetare möts varje dag. Här vill vi ge våra patienter en vård som kombinerar hög kvalitet och god tillgänglighet med ett varmt och personligt bemötande – något vi tror uppskattas av våra patienter och som har sin grund i den trivsel och omtanke som präglar vårt arbetssätt.
Vi är en av Bräcke diakonis fem vårdcentraler i Region Jönköping och Västra Götaland. Genom våra gemensamma nätverk, bland annat för medicinska rådgivare och kvalitetsombud, lär vi av varandra och utvecklar verksamheterna tillsammans.
Läs gärna mer om oss här: https://brackediakoni.se/bracke-vardcentral-lokstallarna/
Eller kontakta verksamhetschef Kristina Elmvret på telefon, 076-501 00 64, om du vill veta mer om tjänsten.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stiftelsen Bräcke Diakoni
, http://www.brackediakoni.se/jobba-hos-oss/lediga-tjanster
Kortebovägen 6 (visa karta
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553 11 JÖNKÖPING Arbetsplats
Bräcke diakoni, Bräcke vårdcentral Lokstallarna Kontakt
Btr. Verksamhetschef
Kristina Elmvret kristina.elmvret@brackediakoni.se 076-5010064 Jobbnummer
9967922