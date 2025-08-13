Undersköterska till Barnakuten Huddinge
Vill du vara en del av ett engagerat team på barnakuten och göra verklig skillnad för barn med akuta medicinska tillstånd? Skicka in din ansökan idag!
Du erbjuds
varierande arbetsuppgifter på barnakutmottagning
möjlighet till rotation till vår barnakutsavdelning
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.Publiceringsdatum2025-08-13Om tjänsten
Omvårdnadsområde Högspecialiserad Barnakutsjukvård och Barnmedicin är en del av Astrid Lindgrens barnsjukhus vid Karolinska Universitetssjukhuset med totalt cirka 250 anställda. Vi bedriver vård dygnet runt på två akutmottagningar i Solna och Huddinge, en slutenvårdsavdelning, BAVA i Huddinge med tillhörande hemsjukvårdsenhet samt två återbesöks- och infektionsmottagningar. Till oss på barnakuten Huddinge kommer barn med akuta tillstånd med främst medicinska åkommor och vi tar emot ca 20 000 besök/år.
Vi har omfattande klinisk forskning inom såväl akutsjukvård som infektionssjukvård samt utveckling och undervisning med brett internationellt samarbete. Patientsäkerhet och patientnöjdhet är viktiga mått i vårt kvalitetsarbete med målet att möjliggöra framåtsyftande strategiskt arbete utifrån Karolinskas vision: Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag. Läs mer om Astrid Lindgrens barnsjukhus och hur vi arbetar här!
Tjänsten är en tillsvidareanställning, kvällar och helger ingår.
Vi söker dig som
har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter, snabbt kan ändra synsätt och förhållningssätt samt ser möjligheter i förändringar
är noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard samt lägger stor vikt vid att leva upp till dessa
arbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter konstruktivt
planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du sätter upp och håller tidsramar.KvalifikationerKvalifikationer
Bevis om skyddad yrkestitel för undersköterskor eller arbetsgivarintyg som styrker att du hade tillsvidareanställning som undersköterska 1 juli 2023 i enlighet med övergångsbestämmelserna (2021:739) i Patientsäkerhetslagen (2010:659). Du som söker med arbetsgivarintyg ska bifoga betyg från din undersköterskeexamen.
Erfarenhet av Barnsjukvård
Meriterande:
Erfarenhet av arbete från Barnakutsjukvård eller från akutmottagning
Om rekryteringsprocessen
För att din ansökan ska bedömas komplett ska den innehålla bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen eller arbetsgivarintyg som styrker tillsvidareanställning som undersköterska 1 juli 2023. Notera att du som söker med arbetsgivarintyg även behöver bifoga betyg från din undersköterskeexamen för att ansökan ska bedömas komplett.
Läs mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor här.
Läs mer om övergångsbestämmelserna i Patientsäkerhetslagen (2010:659) här.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
Tema Barn- Astrid Lindgrens Barnsjukhus
Till Tema Barn - Astrid Lindgrens Barnsjukhus kommer neonatala barn och svårt sjuka barn med kroniska sjukdomar, medfödda missbildningar och olika akuta tillstånd, från hela landet.https://www.karolinska.se/for-patienter/astrid-lindgrens-barnsjukhus/jobba-pa-astrid-lindgrens-barnsjukhus2/
