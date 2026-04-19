Undersköterska till Aleris Ortopedi Nacka
2026-04-19
Vill du arbeta i en verksamhet där patienten alltid står i fokus och där ditt bemötande gör verklig skillnad? Nu söker vi en undersköterska till vår mottagning i Nacka - en central roll i ett engagerat team.Publiceringsdatum2026-04-19Om företaget
Aleris Ortopedi Nacka är en modern och välfungerande verksamhet som består av mottagning, operation och vårdavdelning. Tillsammans är vi cirka 80 engagerade medarbetare som varje dag arbetar för att ge våra patienter bästa möjliga vård.
Vi är specialiserade på ortopediska ingrepp inom höft, knä rygg, axel och hand och arbetar på uppdrag av Region Stockholm inom både dagkirurgi och slutenvård.
Vi ingår i affärsområdet Aleris Ortopedi och Operation som förutom i Nacka även finns i Stockholm, Täby, Uppsala, Ängelholm, Malmö och Halmstad. Vi har specialister inom en mängd ortopediska områden och hjälper till med utredning, diagnos och behandling. Vi är den enskilt största aktören inom ryggkirurgi i Sverige.
Rollen
Vi söker nu en undersköterska till vår mottagning - en central och viktig roll där du blir en av våra första kontaktpunkter gentemot patienterna.
Hos oss får du en varierad arbetsdag där du:
Bemannar receptionen och välkomnar våra patienter
Hanterar inkommande samtal och ger service via telefon
Arbetar med remisshantering och väntelistor
Kommunicerar via 1177 med våra patienter
Bistår våra sjuksköterskor vid postoperativa såromläggningar
Bidrar till ett smidigt och professionellt patientflöde
Du är med och skapar det där första intrycket som gör skillnad - varje dag.
Vårt erbjudande
Som medarbetare på Aleris får du tillgång till en rad olika förmåner som stödjer dig både i arbetsliv och privat. Vi strävar efter att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för dig att trivas och utvecklas. Läs mer om våra förmåner här.
Hos oss på Nacka får du även:
En strukturerad och välplanerad introduktion
Möjlighet till interna utbildningar och kompetensutveckling
En öppen företagskultur där idéer och initiativ uppmuntras
Härlig gemenskap - inklusive uppskattad onsdagsfrukost
God arbetsmiljö med korta beslutsvägar
Möjlighet att vara med och påverka verksamheten
Om dig
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och som trivs i en serviceinriktad roll med många kontaktytor.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av mottagningsarbete (krav)
Erfarenhet inom ortopedi (meriterande)
Tidigare arbete i reception (meriterande)
Som person är du:
Serviceinriktad och professionell i ditt bemötande
Flexibel och ansvarstagande
Bekväm med att hantera flera arbetsuppgifter samtidigt
Engagerad i att ge varje patient det lilla extra
Du förstår vikten av ett gott första intryck och tycker om att arbeta med människor.
Anställningsvillkor Anställningsform: Vikariat under perioden 260901 - 270814
Omfattning: Heltid
Arbetstider: Måndag-torsdag: 07.30-16.30, Fredag: 07.30-14.00
Tillträde: Enligt överenskommelse
Lön: Individuell lönesättning
Kollektivavtal: JaSå ansöker du
Om tjänsten låter spännande så tveka inte och sök den direkt. Vi hanterar ansökningar löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdatum den 260508.
Om du har några frågor om tjänsten, mejla Verksamhetschef Sofia Sjökvist sofia.sjokvist@aleris.se
Vill du kombinera service, ansvar och vård i en viktig roll? Välkommen till oss!
