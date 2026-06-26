Undersköterska till äldreboende Rosendal
Gnosjö kommun, Socialförvaltning / Undersköterskejobb / Gnosjö Visa alla undersköterskejobb i Gnosjö
2026-06-26
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Vår kommun präglas av den välkända Gnosjöandan. Här finns entreprenörskap, hjälpsamhet och klurighet, som visar på att allt är möjligt.
På vår arbetsplats är kontaktvägarna korta, det finns en närhet som bara den lilla kommunen kan erbjuda. Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete på en spännande plats. Här finns möjlighet till utveckling och nya modiga idéer.
Rosendal är ett äldreboende där mycket är samlat under samma tak så som hemsjukvård, rehab, träffpunkten, restaurang Rosen, korttidsboende mm.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-26Arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss arbetar du i en trevlig arbetsgrupp nära de boende. Som arbetsuppgifter kommer du att ge god omvårdnad till våra boende genom hjälp, stöd och trygghet i vardagen. Du kommer både jobba självständigt och tillsammans med dina kollegor, så samarbete är av största vikt.
I arbetet ingår också att skriva och följa genomförande planer samt uppmärksamma förändringar i de äldres hälsa.
I tjänsten ingår även att ta emot/göra delegering.Kvalifikationer
Vi ser att du är utbildad undersköterska, där du kan uppvisa examensbevis. Har du dessutom erfarenhet av vårdyrket sedan tidigare, ses detta som meriterande.
Vi ser gärna att du är trygg, flexibel och är ansvarstagande. För att lyckas i rollen som undersköterska är samarbetsförmåga en viktig egenskap samt att du har ett stort hjärta för våra äldre.
God svenska i tal och skrift är ett krav.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-10-01 Eller enligt överenskommelse.
Arbetstid: Schema.
Som en del av rekryteringsprocessen begär vi in registerutdrag vid anställning som innebär arbete med barn, elever, äldre, personer med funktionsnedsättning samt ledande befattningar.
I samband med anställning behöver du styrka ditt medborgarskap och din rätt att arbeta i Sverige.
Här kan du läsa mer om oss https://www.gnosjo.se/
Går du i flyttankar och vill bli en del av Gnosjöandan? Läs mer härhttps://www.gnosjoandan.com/sv/leva-bo-och-arbeta/
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334206". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Gnosjö Kommun
(org.nr 212000-0506)
335 80 GNOSJÖ Arbetsplats
Gnosjö kommun, Socialförvaltning Kontakt
enhetschef
Elisabet Linderos elisabet.linderos@gnosjo.se 0370331387 Jobbnummer
9979979