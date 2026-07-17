Undersköterska till AdeoCare i Bromma
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2026-07-17
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Undersköterska till AdeoCare i Bromma
Vill du arbeta i en hemtjänst där glädje, engagemang och kompetens genomsyrar vardagen – både i mötet med kunder och kollegor?
🧡 Då kan AdeoCare vara rätt plats för dig.
Om jobbet
Vi på AdeoCare brinner för vår uppgift och vill vara den mest glädjande hemtjänsten. Hos oss får du varierande och meningsfulla arbetsuppgifter, roliga kollegor och kompetenta chefer. Vi erbjuder goda utbildnings- och utvecklingsmöjligheter.
Glädje, engagemang, innovation och flexibilitet är våra värdeord – de märks i varje möte med våra kunder och i hur vi är mot varandra.
Nu söker vi undersköterskor som vill arbeta kväll/helg/ till oss på Adeocare i Bromma.
Här är vi 40 medarbetare, en enhetschef och en biträdande enhetschef som varje dag gör det bästa för våra kunder.
📍 Vårt kontor ligger nära goda kommunikationer i/nära Stora mossen/Abrahamsberg.
🕒 Arbetstider: 15.30-22.00
📌 Tjänst: tillsvidareanställning med provanställning på 6 mån
Adeocare i Bromma är ett stjärnmärkt vrksamhet där fokus ligger på demenssjukomar.
Vad innebär jobbet?
Du går hem till våra kunder och erbjuder stöd i deras vardag. Arbetsuppgifterna är varierande och innefattar bland annat:
omvårdnad och hygien
måltider
I arbetet ingår även dokumentation enligt gällande lagkrav.
Vem söker vi?
Vi söker dig som:
är utbildad undersköterska
har minst ett par års erfarenhet från äldreomsorgen, gärna från hemtjänst
har goda kunskaper i svenska
kan dokumentera
Som person är du:
serviceinriktad och ser kundens individuella behov
trygg i att arbeta både självständigt och i team
initiativtagande och ansvarstagande
Vad erbjuder vi dig?
AdeoCare har unik kompetens inom demens och kognitiva sjukdomar. Du erbjuds utbildning som du kommer att ha nytta av i din fortsatta karriär.
Vi ger dig en trygg introduktion med stöd från engagerade, erfarna och kunniga kollegor.
✔ Kollektivavtal ✔ Utbildning och utvecklingsmöjligheter ✔ Närvarande ledarskap
✔ FriskvårdsbidragPubliceringsdatum2026-07-17Så ansöker du
Vi gör löpande urval – skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
För att säkerställa en trygg och kvalitativ verksamhet genomför vi bakgrundskontroller som en del av rekryteringsprocessen. Det sker endast efter ditt godkännande via BankID.
Vi ser fram emot din ansökan!
Om AdeoCare
AdeoCare är ett privatägt omsorgsföretag grundat 2011. Vår verksamhet är demensinriktad och vi arbetar utifrån Silviasystrarnas palliativa vårdfilosofi. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8083568-2104563". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Adeocare AB
(org.nr 556859-0938), https://karriar.adeocare.se
Barrstigen 27 (visa karta
)
167 31 BROMMA Arbetsplats
AdeoCare Jobbnummer
10005032