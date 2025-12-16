Undersköterska som lyser upp vardagen
2025-12-16
Ängelholm gör det omöjliga möjligt - det är vår vision som ligger till grund för vår framtida utvecklingsresa. Vi vågar tänka och testa annorlunda, göra det unika och oväntade. Vi vet att vi är bäst tillsammans och att det är genom gränsöverskridande samarbete vi når längst. Vi vet också att Ängelholm är en plats med unika möjligheter för fortsatt utveckling.
Med utgångspunkt i vår agila organisationsstruktur siktar vi framåt och uppåt. Vill du vara med och bidra på vår resa?
Tillsammans i teamet på Sommarsol ger vi god omvårdnad, trygghet och glädje till våra boende. Sommarsol är ett särskilt boende, beläget i natursköna omgivningar i Vejbystrand.
Som undersköterska hos oss är inte den ena dagen den andra lik! Med ett individcentrerat förhållningssätt anpassar vi våra insatser efter de boendes dagsform och tar vara på förmågor. Arbetet innefattar kvalificerade omvårdnads- och vårdinsatser utifrån de boendes behov. En viktig del av uppdraget är att bidra till ett meningsfullt liv genom exempelvis sociala möten, aktiviteter och utevistelser.
Vi arbetar aktivt med individuella genomförandeplaner som utgångspunkt för arbetets planering och varje medarbetare tar stort ansvar för verksamhetens drift och utveckling. Som undersköterska arbetar du nära den boende och har en nyckelroll i teamet tillsammans med kollegor, enhetschef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut.
Vi samarbetar med andra särskilda boenden inom Ängelholms kommun och vid behov kommer du att ha arbetspass även på dessa boenden.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska, gärna med specialistutbildning inom geriatrik, palliation eller kognitiv svikt. Tidigare arbetslivserfarenhet som har inneburit ansvar för kontaktmannaskap, social dokumentation och delegerade HSL-uppgifter ser vi som värdefullt.
För dig, liksom för oss, är värdegrunden för äldreomsorgen en självklar utgångspunkt för arbetet: Självbestämmande, gott bemötande, insatser av god kvalitet, trygghet, meningsfullhet, sammanhang, individanpassning och delaktighet samt respekt för privatliv och personlig integritet.
Du är trygg och trivs med att använda digital teknik, då vi i allt större utsträckning använder digitala verktyg för att underlätta och förbättra verksamheten. Kommunikation är en viktig del av jobbet, och du kan förmedla dig på svenska i tal och skrift. Har du kunskaper inom ytterligare något språk ser vi det som positivt.
Du är en riktigt vass lagspelare som samarbetar, tar ansvar och ser till helheten. Vi arbetar ständigt med att utveckla verksamheten och har du erfarenhet av förbättrings- eller utvecklingsarbete ser vi det som en tillgång. Inför erbjudande om anställning kommer vi att efterfråga utdrag från Polismyndighetens belastningsregister. Inför anställning behöver du även lämna ditt yrkesbevis.
Du kommer att bli mottagen på bästa sätt och få en välplanerad introduktion. Vi arbetar aktivt med lärande i arbetsgruppen och värnar om att erbjuda en bra arbetsmiljö. Som anställd i Ängelholms kommun har du tillgång till en förmånsportal som bland annat inkluderar friskvårdsbidrag. Det är ett betydelsefullt arbete som väntar! Varmt välkommen med din ansökan.
Ängelholms kommun ska vara en organisation där medarbetarna trivs, utvecklas och vill stanna kvar. Vi strävar efter att erbjuda heltid för ökad jämställdhet och attraktiva arbeten.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och kunna kommunicera snabbt och enkelt med dig som sökande, ber vi dig ansöka via länk i annonsen.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Sista dag att ansöka är 2026-01-06
