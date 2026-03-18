Undersköterska Solgårdens Särskilda boende
Färgelanda kommun
Färgelanda kommun ligger i hjärtat av Dalsland - här möts glittrande sjöar, djupa skogar och ett rikt friluftsliv med närheten till Uddevalla, Vänersborg och Trollhättan. Vi är en mindre kommun med korta beslutsvägar, stark sammanhållning och en kultur där öppenhet, delaktighet och initiativförmåga är självklara inslag i vardagen. Vår värdegrund - engagerad, företagsam och med ett gott bemötande - genomsyrar hela organisationen.
Hos oss blir du snabbt en viktig del av helheten. Med cirka 500 medarbetare inom Omsorg, Barn & Utbildning, Samhällsutveckling och Stab erbjuder vi en arbetsmiljö där trygghet, utvecklingsmöjligheter och gemenskap går hand i hand. I Färgelanda är det enkelt att trivas - både hemma och på jobbet.
Viktigaste mål: Tillgodose våra hyresgästers behov samt skapa meningsfull tillvaro.
Ofta förekommande arbetsuppgifter: Allmänt förekommande vård-och omsorgsarbete på ett somatiskt äldreboende. I arbetet ingår att vara kontaktperson samt att inneha ett eller flera ansvarsområden. Eftersom kommunikation och dokumentation ingår i dina arbetsuppgifter behöver du ha dokumentations- och datorvana, samt behärska svenska i tal och skrift.
Du ska kunna hantera obekväma arbetstider eftersom arbetstiden är förlagd enligt schema dag/kväll/helg.
Som undersköterska hos oss ingår du i en engagerad och kompetent arbetsgrupp som hjälps åt och stödjer varandra till utveckling. Tillsammans med dina kollegor är du en nyckelperson i nätverket runt den äldre. Du motiverar och stimulerar i vardagen utifrån varje individs förutsättningar, behov och önskemål. Arbetet innebär att ge omsorg och vård genom att se till det friska hos varje person. Vi vill att Färgelanda kommuns äldreboenden ska vara den bästa platsen att bo och åldras på. Därför fokuserar vi på varje persons individuella behov, på aktiviteter och samvaro med våra hyresgäster. I ditt uppdrag ingår att i samarbete med kollegor, förbättra, utveckla och driva verksamhetens arbete framåt. Du kommer att utföra vissa hälso- och sjukvårdsuppgifter efter delegation och i arbetet ingår även dokumentation enligt gällande lagstiftning.
Vilka krav finns på tjänsten gällande utbildning
Krav (skallkrav): Undersköterskeutbildning (yrkesbevis krävs)
Publiceringsdatum2026-03-18
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/22". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Färgelanda kommun
(org.nr 212000-1421) Arbetsplats
Sektor Omsorg, Solgården Kontakt
Margareta Gustafsson 0528-567616 Jobbnummer
