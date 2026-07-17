Undersköterska/Socialpedagog
Frösunda Omsorg AB / Undersköterskejobb / Ystad Visa alla undersköterskejobb i Ystad
2026-07-17
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Frösunda Omsorg AB i Ystad
, Tomelilla
, Skurup
, Sjöbo
, Simrishamn
eller i hela Sverige
Vilbo är ett enskilt boende enligt SoL i Köpingebro.
Vi tar emot kunder med psykisk funktionsvariation från hela Sverige, med en stor bredd inom uppdraget och en bred erfarenhet.
Vi arbetar individcentrerat med stort fokus på Aktiv Fritid och ett Hälsosamt liv.
Vi har ett välorganiserat Hälso och sjukvårdsteam bestående av specialist sjuksköterska, arbetsterapeut samt fysioterapeut samt ett nära samarbete med våra vårdgrannar.
Vi söker dig som är serviceinriktad, ansvarstagande, kreativ och som vill bidra till ett positivt arbetsklimat. Vi önskar att du har arbetat inom vården tidigare och har erfarenheter inom psykiatri. Vidareutbildning eller tidigare erfarenheter inom psykiatri eller socialpedagogisk inriktning är meriterande.
Du ska ha förmåga att bemöta människor på ett professionellt sätt och vara lyhörd för kundens behov. Du bör vara lugn, stresstålig samt ha ett tydligt kundfokus. Arbetet kräver god förmåga att arbeta självständigt och strukturerat, men samtidigt är du en del av ett team och bidrar till att helheten fungerar. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi söker dig med undersköterskeutbildning eller annan pedagogisk utbildning som har erfarenhet av omvårdnadsarbete. Det är meriterande om du tidigare arbetat inom psykiatri . God datavana samt goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift är ett krav.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig ett varierande och betydelsefullt arbete, där du som medarbetare uppmuntras att fatta egna kloka beslut. Vi har ett stort utbud av digitala utbildningar och andra verktyg för att du ska kunna utvecklas i din yrkesroll. Självklart har vi även friskvårdsbidrag.
Vi har ett uppskattat schema för medarbetarna där de tjänstgör var fjärde helg med längre arbetspass samt längre ledigheter.
Kvalifikationer och personliga egenskaper
Kvalifikationer och personliga egenskaper
• Undersköterskeutbildning (eller likvärdig utbildning) om minst 1350p. Eller annan socialpedagogisk/psykiatrisk utbildning. - Goda kunskaper i svenska språket (tal och skrift) - God datorkunskap/datorvana - Meriterande om du tidigare arbetat inom psykiatri .
Dagligen följa kunderna i deras mål och utvecklingsprocesser utifrån varje enskild individ.
Där stort fokus är på Aktiv Fritid och Hälsosam livsföring
Om Frösunda Omsorg
Familjeägda Frösunda Omsorg är ett av landets ledande omsorgsbolag med verksamhet inom Personlig assistans, Funktionsnedsättning, Äldreomsorg och Individ- och familjeomsorg. Vår drivkraft är att leverera högsta möjliga livskvalitet till människor med behov av stöd och hjälp. Hos oss finns möjligheten att utvecklas, anta nya utmaningar och varje dag få göra skillnad i människors liv.
Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: 85%
Arbetstid: DAG/KVÄLL var fjärde helg.
Tillträde: ENLIGT ÖVERENSKOMMELSE
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Sista ansökningsdag 260816
Vid frågor om tjänsten, är du varmt välkommen att kontakta:
Verksamhetschef
Elna Jellvi
010-130 3721elna.jellvi@frosunda.se
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8085352-2105682". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Frösunda Omsorg AB
(org.nr 556509-2482), https://jobb.frosunda.se
271 43 YSTAD Arbetsplats
Frösunda Omsorg Jobbnummer
10005592