Head of Commercial på Zeta Display i Stockholm
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2026-08-05
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Vill du kombinera internationellt försäljningsledarskap med eget affärsansvar i ett av Europas ledande teknikbolag?
Trivs du bäst med att vara ute hos kunder, skapa nya affärsmöjligheter och stänga affärer – samtidigt som du leder och utvecklar ett team av likasinnade? Motiveras du av att bygga starka kundrelationer, driva kommersiell tillväxt och få människor att lyckas? Vill du dessutom vara med och utveckla framtidens Retail Media-erbjudande tillsammans med några av världens ledande varumärken? Då kan rollen som Head of Commercial hos ZetaDisplay vara nästa steg för dig!
Detta innebär rollen!
Som Head of Commercial får du en central roll i ZetaDisplays fortsatta tillväxt. Det här är en operativ ledarroll där du kombinerar ett tydligt försäljningsansvar med att leda och utveckla den kommersiella organisationen. Du är själv en aktiv del av affären och ansvarar för att identifiera nya affärsmöjligheter, bygga långsiktiga kundrelationer och driva komplexa försäljningsprocesser från första kontakt till signerat avtal.
Du har personalansvar för 10 medarbetare som är placerade i Sverige,, Norge, Tyskland och Nederländerna. Rollen innebär ett nära ledarskap där du coachar teamet, skapar tydliga mål och arbetssätt samt bygger en stark prestationskultur trots att organisationen är geografiskt utspridd.
Du rapporterat till och arbetar nära Director Global Accounts & Sverige, Danmark och har ett omfattande samarbete med kollegor inom teknik, leverans och produktutveckling för att säkerställa att kunderna erbjuds affärsmässiga helhetslösningar. Rollen innebär också ett tydligt fokus på att vidareutveckla ZetaDisplays erbjudande inom Retail Media och bidra till bolagets fortsatta kommersiella utveckling.
Det här är en roll där du får möjlighet att göra verklig skillnad. Du kommer att utveckla försäljningsorganisationen genom ett coachande ledarskap, skapa struktur och förbättra arbetssätt kring CRM, pipeline och prognoser samt bidra till ökad nyförsäljning och utvecklingen av långsiktiga kundrelationer. Tillsammans med teamet arbetar du för att stärka ZetaDisplays marknadsposition och bygga en av branschens ledande kommersiella organisationer inom Digital Signage och Retail Media.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Vara operativ i försäljningen och driva hela försäljningsprocessen – från prospektering och behovsanalys till förhandling och signerat avtal
Leda, coacha och utveckla ett internationellt säljteam med medarbetare placerade i flera europeiska länder
Identifiera och utveckla nya affärsmöjligheter med fokus på Retail Media och Digital Signage
Bygga och utveckla långsiktiga kundrelationer samt en egen strategisk kundportfölj
Utveckla försäljningsorganisationens arbetssätt genom datadriven uppföljning av CRM, pipeline och prognoser
Driva försäljningsstrategi, affärsutveckling och kommersiell tillväxt
Samarbeta med interna specialistteam inom teknik, leverans och produktutveckling för att leverera affärsmässiga helhetslösningar
Vem vi söker!
Vi söker dig som är en affärsdriven och resultatorienterad ledare som motiveras av att skapa tillväxt och bygga långsiktiga relationer. Du är kommunikativ, förtroendeingivande och trivs med att samarbeta med både kunder, kollegor och medarbetare. Med ett strategiskt och analytiskt förhållningssätt kombinerat med hög genomförandekraft tar du initiativ, driver utveckling och ser möjligheter där andra ser utmaningar. Som ledare är du trygg, engagerande och prestigelös. Du skapar engagemang genom att vara närvarande, delaktig och tydlig, samtidigt som du själv gärna går före och visar vägen. Du trivs i en miljö där högt tempo kombineras med långsiktigt affärsutvecklingsarbete och där du får utveckla både människor och affären.
Vi ser att du har:
Erfarenhet från Retail Media
Erfarenhet från Digital Signage, AdTech, MarTech eller annan applicerbar närliggande erfarenhet är meriterande
Ett flertal års erfarenhet av komplex B2B-försäljning inom mjukvaruförsäljning med dokumenterat goda resultat och hög kundnöjdhet
Erfarenhet av att leda, coacha och utveckla säljteam
Erfarenhet av budget-, prognos- och pipelineansvar
God vana av CRM-system och datadriven försäljningsuppföljning
Erfarenhet av värdebaserad och rådgivande försäljning
Mycket god affärsförståelse och vana att bygga långsiktiga kundrelationer
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Varför ZetaDisplay?
ZetaDisplay är en av Europas ledande leverantörer av Digital Signage och visuella kommunikationslösningar. Med cirka 250 medarbetare i åtta länder hjälper vi några av världens ledande varumärken att digitalisera sina fysiska miljöer genom innovativa lösningar där mjukvara, hårdvara, innehåll och data samverkar för att skapa starkare kundupplevelser och ökat affärsvärde.
Hos oss blir du en del av ett internationellt teknikföretag där innovation, affärsutveckling och samarbete står i centrum. Du får stor möjlighet att påverka både din egen roll och företagets fortsatta utveckling samtidigt som du arbetar nära engagerade kollegor och specialistteam i flera europeiska länder.
Det här är en roll för dig som vill vara med och bygga framtidens kommersiella erbjudande i en internationell organisation där teknik, data och affärer möts.
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Du är varmt välkommen att ladda upp ditt CV, alternativt med din LinkedIn URL innan sista ansökningsdag 30/8 2026. Vi tar ej emot personliga brev.
I denna rekrytering samarbetar Zeta Display med ROI Rekrytering. Vid frågor kontakta rekryteringskonsult Lina Friberg på lina.friberg@roirekrytering.se
Anställning hos: Zeta Display
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidare
Placering: Stockholm
Start: Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Roi Rekrytering Sverige AB
(org.nr 556742-3248)
Sturegatan 46 (visa karta
)
114 36 STOCKHOLM Arbetsplats
ZetaDisplay Kontakt
Lina Friberg lina.friberg@roirekrytering.se 0732331190 Jobbnummer
10022739