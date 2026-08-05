Junior Kvalitet/hållbarhetssamordnare till industrikund!
Job Solution Sweden Consulting AB / Administratörsjobb / Norrköping Visa alla administratörsjobb i Norrköping
2026-08-05
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Vill du arbeta i en bred och utvecklande roll där kvalitet, hållbarhet och ständiga förbättringar står i fokus? Nu söker vi en Kvalitet- & Hållbarhetssamordnare till ett spännande konsultuppdrag/vikariat hos ett välrenommerat teknikföretag inom tillverkande industri. Uppdraget är initialt tidsbegränsat med eventuell möjlighet till förlängning.
Du blir en viktig del av en organisation som präglas av korta beslutsvägar, hög kompetens och ett nära samarbete mellan olika funktioner. Här får du möjlighet att påverka, utveckla arbetssätt och bidra till att säkerställa hög kvalitet i både processer och leveranser.
Om rollenSom Kvalitet- & Hållbarhetssamordnare får du en central roll i företagets kvalitets- och hållbarhetsarbete. Du ansvarar för att utveckla och underhålla verksamhetens processer, samordna förbättringsarbete och bidra till att organisationen fortsätter uppfylla högt ställda kvalitets- och miljökrav.
Rollen innebär många kontaktytor och ett nära samarbete med produktion, ledning och övriga verksamheten. Du får även möjlighet att vara med och forma rollen utifrån verksamhetens behov och din egen kompetens.
ArbetsuppgifterI rollen kommer du bland annat att:
Underhålla och vidareutveckla verksamhetsprocesser kopplade till ISO 9001 och ISO 14001.
Samordna och följa upp interna, externa och leverantörsrelaterade avvikelser samt driva förbättringsåtgärder.
Medverka vid kund-, leverantörs- och interna revisioner.
Delta i förbättrings- och utvecklingsprojekt.
Dokumentera, uppdatera och utveckla processer och rutiner.
Ansvara för underhåll och utveckling av företagets PDM-system samt stötta och utbilda användare.
Vi söker dig somHar ett stort intresse för kvalitet, miljö och hållbarhetsarbete.
Gärna har erfarenhet från tillverkande industri.
Har gymnasieutbildning inom exempelvis teknik, naturvetenskap eller annat relevant område.
Kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
Officepaketet.
Affärssystem, gärna Monitor eller liknande.
Avvikelsehantering.
PDM-system.
Arbete enligt ISO 9001 och ISO 14001.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och tror att du är en person som är strukturerad, självgående, kommunikativ och har en stark vilja att lära dig och utvecklas.
Vi erbjuderEtt varierande uppdrag med stort eget ansvar.
Flexibla arbetstider.
Möjlighet till visst distansarbete.
Hälsofrämjande förmåner och sociala aktiviteter.
En arbetsplats med hög trivsel, stark teamkänsla och fokus på ständig utveckling.
Låter detta som din nästa utmaning?
Vad kul! Skicka in din ansökan så hör vi av oss för ett nästa steg i processen.
Som konsult hos oss på Job Solution Consulting omfattas man av en trygg anställning i nära dialog med sin konsultchef för att alltid säkerställa att du trivs och utvecklas i din roll. Vi erbjuder en rad förmåner med fokus på kompetensutveckling och välmående, Och självklart omfattas man också av kollektivavtal i sin tjänst hos oss. För eventuella frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till mig.
Du når mig på fredrik.hovstadius@jobsolution.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Job Solution Sweden Consulting AB
(org.nr 559436-7608)
Landsvägen 57 (visa karta
)
172 65 NORRKÖPING Arbetsplats
Job Solution Consulting Jobbnummer
10022735