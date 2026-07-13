Undersköterska Ringelsta natt/Nattpatrullen
Arvidsjaurs kommun, Äldreomsorgsenheten / Undersköterskejobb / Arvidsjaur Visa alla undersköterskejobb i Arvidsjaur
2026-07-13
, Malå
, Norsjö
, Sorsele
, Arjeplog
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Arvidsjaurs kommun, Äldreomsorgsenheten i Arvidsjaur
Natursköna Arvidsjaur ligger mitt i landskapet Lappland ca 90 mil norr om Stockholm och 11 mil söder om polcirkeln. Här är det nära till allt, både inom kommunen och ut i världen tack vare vår flygplats. Med ett brett utbud av fritidsaktiviteter, en välkomnande attityd och naturen inpå knuten är Arvidsjaur en plats där det är enkelt att trivas. Näringslivet kännetecknas av besöksnäring och handel, träförädling, fordonstestverksamheter, rennäring och offentlig sektor.
I Arvidsjaur erbjuder vi både trygghet och enkelhet i vardagen – allt finns nära. Oavsett var i kommunen du väljer att bosätta dig kan Arvidsjaur erbjuda goda levnadsvillkor och bra möjligheter till ett attraktivt boende. Vill du veta mer om hur det är att leva och bo i Arvidsjaur? Besök flyttatillarvidsjaur.se!
Arvidsjaurs kommun som arbetsgivare erbjuder en utvecklande arbetsmiljö. Att arbeta hos oss innebär att arbeta efter kommunens gemensamma värdegrund där ledorden är: Glädje, respekt och professionalitet.
Eftersom Árviesjávrrie tillhör det samiska förvaltningsområdet välkomnar vi sökanden med kunskaper i samiskt språk och kultur. Vi har behov av samisktalande personal inom vissa sektorer och samiska kan därför vara meriterande vid vissa tjänstetillsättningar.
Som medarbetare hos Arvidsjaurs kommun kan du komma att behöva använda din privata telefon för exempelvis inloggning i verksamhetssystem.
Välkommen med din ansökan!
Vi har aktivt valt placering av våra annonser och kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag undanbedes.
1 plats(er).
Vi söker nu fler stjärnor till vårt fantastiska team. Vill du vara med och skapa trygghet och omsorg under natten?
Vi söker nu en undersköterska till Ringelsta natt/Nattpatrullen. Tjänsten innebär viss samarbete och samplanering med personal från Länsmansgården Natt. Vi söker passionerade och engagerade omsorgshjältar.
Här får du möjlighet att bidra till att våra äldre boende får en trygg, värdig och omsorgsfull tillvaro på natten. Genom ditt engagemang och din närvaro skapar du förutsättningar för ett gott liv med omtanke, respekt.
• Du tillgodoser den boendes individuella behov av vård och omsorg utifrån beviljat beslut.
• Dokumentera i verksamhetssystemet Pulsen Combine och följa individuella genomförandeplaner, samt utförande av hälso och-sjukvårdsinsatser på delegation av HSL.
• Samarbete är nyckeln! Du arbetar tätt tillsammans övrig nattpersonal och HSL-personal för att säkerställa att alla brukare får den bästa möjliga omsorgen.
Varför du kommer älska att arbeta hos oss: Meningsfullt arbete. Varje dag gör du en konkret skillnad i någon annans liv.
Kvalifikationer: Utbildning inom vård och omsorg eller motsvarande erfarenhet. Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
• Förmåga att arbeta självständigt och ta initiativ samt har förmågan att planera och organisera ditt arbete. Publiceringsdatum2026-07-13Anställningsvillkor
B-Körkort är ett krav
Provanställning kan bli aktuellt
Tillträde 260810 eller enligt överenskommelse. Anställningen är en tillsvidareanställning.
För anställning krävs uppvisande av utdrag ur belastningsregistret (oöppnat kuvert).
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C2026/131". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arvidsjaurs Kommun
(org.nr 212000-2650)
933 81 Arvidsjaur (visa karta
)
933 81 ARVIDSJAUR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Arvidsjaurs kommun, Äldreomsorgsenheten Kontakt
Kommunal
Stina Bakke arvidsjaur.norrbotten@kommunal.se +46104429908 Jobbnummer
10001248