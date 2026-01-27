Undersköterska, Puhutko suomea?
2026-01-27
Utforska möjligheterna i Göteborgs stad, där dina färdigheter i finska är eftertraktade!
Vi söker ett gäng nya kollegor till vår finskspråkiga arbetsgrupp på Glöstorpshöjdens vård- och omsorgsboende.
Göteborgs Stad är del av det finska förvaltningsområdet och detta innebär att den sverigefinska minoriteten har rätt att få hela eller väsentlig del av sin omsorg på finska om de så önskar. På Glöstorpshöjden erbjuder vi omsorg på finska. Vi söker flera nya kollegor till både dagtidsarbete och nattpersonal.
"Vad som är bra med att arbeta på en tvåspråkig avdelning är att man får prata sitt modersmål, och samtidigt utvecklas och behålla finska språket. Det härliga är att vi förstår de äldre så väl när de förklarar något. Det är mycket humor i deras sätt och kommunicera med oss i personalen. Vi får mycket goda skratt varje dag på jobbet tack vare våra underbara hyresgäster", säger en av våra medarbetare.
Vi värdesätter ditt engagemang och din kompetens. Du är den som får vardagen att fungera och bli meningsfull. I ditt arbete utgår du från det friska hos hyresgästen och tar vara på individens resurser. Du motiverar och stimulerar hyresgästen utifrån dennes individuella förutsättningar i det egna hemmet, som är en del av vård- och omsorgsboendet.
I arbetsuppgifterna ingår allt från personlig omsorg, stöttning runt måltider, uppmuntran och stöd i sociala aktiviteter som att fira finska högtider samt samverkan med anhöriga. Vissa arbetsuppgifter utför du på uppdrag av legitimerad personal. Du är också kontaktperson som hjälper hyresgästen att formulera sina behov och önskemål.
Din arbetstid är schemalagd dagtid, kväll och varannan helg. Vi erbjuder ett meningsfullt och omväxlande arbete i en tillitsfull arbetsmiljö. Bli en del av vårt team och gör en viktig samhällsinsats, samtidigt som du utvecklas och trivs på jobbet.
Om digKvalifikationer
- Vi söker dig som är utbildad undersköterska och kan visa Socialstyrelsens intyg om skyddad yrkestitel alternativt visa att du var anställd som undersköterska vid införandet av de nya reglerna
- Kan tala finska på ett sätt som är förståeligt för andra finsktalande
- Arbetet kräver datorvana för dokumentation i IT-system och goda svenska språkkunskaper både i tal och skrift
Meriterande men inga krav för tjänsten
- Har erfarenhet från tidigare vård- och omsorgsarbete
- Har vidareutbildning med inriktning mot demens eller äldrepsykiatri
Vi söker dig som har ett gott bemötande och visar respekt och hänsyn för dem du möter. Du har en öppen och positiv attityd då du har hyresgästens behov som utgångspunkt. Du har förmåga att samarbeta med andra för att utföra uppgifter och nå mål och du bidrar till ett respektfullt arbetsklimat. Du är flexibel och har lätt för att anpassa dig och ditt arbetssätt utifrån ändrade förutsättningar och ny information. Du är stabil och trygg, arbetar effektivt under stress och behåller lugnet i svåra situationer.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tervetuloa lähettämään hakemuksesi meille!Övrig information
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
• En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
• Trygg anställning
• Meningsfulla arbetsuppgifter
• Karriärmöjligheter och kompetensutveckling
• Heltidsanställning med möjlighet till deltid
• Goda semestervillkor
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Läs mer om våra förmåner https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/formaner-och-lon
Har du skyddade personuppgifter? Ring rekryterande chef för att få reda på fler ansökningsalternativ istället för att skicka in en ansökan. Annars ansöker du via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister tillsammans med giltig identitetshandling. Du ska beställa "kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret" och utdraget ska vara oöppnat. Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister vilket du kan göra via följande https://etjanster.polisen.se/login/request?tid=eregisterutdrag-utdrag&lid=ebd26d83-ce2a-44d0-835a-53e4b7b8914d.
Om företaget
Vi är en ledande aktör inom hälsa vård och omsorg med höga ambitioner som erbjuder många möjligheter till utveckling. Vi söker dig som tillsammans med 10 000 kollegor vill vara med och göra det möjligt - i både handling och bemötande.
Vi är i en framtidsbransch och därför är det viktigt att visa vad vi står för och vad du kan få uppleva om du blir en del av oss. Det kommer bli en spännande resa mot världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Vi är Göteborg. Välkommen ombord! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/686". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Tia Edlund tia.edlund@aldrevardomsorg.goteborg.se 031-3669798 Jobbnummer
9708156