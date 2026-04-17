Undersköterska, Puhutko suomea?
2026-04-17
Publiceringsdatum2026-04-17Om företaget
Utforska möjligheterna i Göteborgs stad, där dina kunskaper i finska är eftertraktade!
Vi söker nya kollegor till våra två finsktalande enheter: Onnela (demensenhet) och Rauhala (somatik) på Lövgärdets vård- och omsorgsboende.
Göteborgs Stad är del av det finska förvaltningsområdet och detta innebär att den sverigefinska minoriteten har rätt att få hela eller väsentlig del av sin omsorg på finska om de så önskar. På Lövgärdets vård- och omsorgsboende erbjuder vi omsorg på finska.
"Vad som är bra med att arbeta på en tvåspråkig avdelning är att man får prata sitt modersmål, och samtidigt utvecklas och behålla finska språket. Det härliga är att vi förstår de äldre så väl när de förklarar något. Det är mycket humor i deras sätt och kommunicera med oss i personalen. Vi får mycket goda skratt varje dag på jobbet tack vare våra underbara hyresgäster", säger en av våra medarbetare.
Vi värdesätter ditt engagemang och din kompetens. Du är den som får vardagen att fungera och bli meningsfull. I ditt arbete utgår du från det friska hos hyresgästen och tar vara på individens resurser. Du motiverar och stimulerar hyresgästen utifrån dennes individuella förutsättningar i det egna hemmet, som är en del av vård- och omsorgsboendet.
I arbetsuppgifterna ingår allt från personlig omsorg, stöttning runt måltider, uppmuntran och stöd i sociala aktiviteter som att fira finska högtider samt samverkan med anhöriga. Vissa arbetsuppgifter utför du på uppdrag av legitimerad personal. Du är också kontaktperson som hjälper hyresgästen att formulera sina behov och önskemål.
Din arbetstid är schemalagd dagtid, kväll och varannan helg. Vi erbjuder ett meningsfullt och omväxlande arbete i en tillitsfull arbetsmiljö. Bli en del av vårt team och gör en viktig samhällsinsats, samtidigt som du utvecklas och trivs på jobbet.
Om digKvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och kan visa Socialstyrelsens intyg om skyddad yrkestitel alternativt visa att du var anställd som undersköterska vid införandet av de nya reglerna
Kan tala finska på ett sätt som är förståeligt för andra finsktalande
Arbetet kräver datorvana för dokumentation i IT-system och goda svenska språkkunskaper både i tal och skrift
Meriterande men inga krav för tjänsten
Har erfarenhet från tidigare vård- och omsorgsarbete
Har vidareutbildning med inriktning mot demens eller äldrepsykiatri
Vi söker dig som har ett gott bemötande och visar respekt och hänsyn för dem du möter. Du har en öppen och positiv attityd då du har hyresgästens behov som utgångspunkt. Du har förmåga att samarbeta med andra för att utföra uppgifter och nå mål och du bidrar till ett respektfullt arbetsklimat. Du är flexibel och har lätt för att anpassa dig och ditt arbetssätt utifrån ändrade förutsättningar och ny information. Du är stabil och trygg, arbetar effektivt under stress och behåller lugnet i svåra situationer.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tervetuloa lähettämään hakemuksesi meille!Övrig information
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
• En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
• Trygg anställning
• Meningsfulla arbetsuppgifter
• Karriärmöjligheter och kompetensutveckling
• Heltidsanställning med möjlighet till deltid
• Goda semestervillkor
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Har du skyddade personuppgifter? Ring rekryterande chef för att få reda på fler ansökningsalternativ istället för att skicka in en ansökan. Annars ansöker du via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.
Före erbjudande om anställning ska slutkandidaten enligt lag visa upp ett utdrag ur polisens belastningsregister tillsammans med giltig identitetshandling. Du ska beställa typen "Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning" och utdraget ska vara oöppnat. Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister vilket du kan göra via följande länk.
Vi undanber oss erbjudanden om kompetensförmedling, annonsering och rekryteringshjälp. I denna rekryteringsprocess är valet av rekryteringskanaler redan bestämt.
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör i framtidens viktigaste bransch. Hos oss gör du skillnad i vardagen genom att skapa trygghet och glädje för Göteborgs äldre. Vi kombinerar modern teknik med det som aldrig kan automatiseras: värmen i ett äkta möte. Här får du både karriärmöjligheter och ett arbete som betyder något. Tillsammans skapar vi världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Välkommen.
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Dinah Ay dinah.ay@aldrevardomsorg.goteborg.se 031-3668435 Jobbnummer
9862225