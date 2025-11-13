Undersköterska / Personlig assistent
2025-11-13
Är du pensionerad sjuksköterska eller undersköterska? Nurse Inhouse erbjuder omsorg i hemmet för privatpersoner. Vi har en kund som önskar hjälp och tillsyn i vardagen. Hjälpen behövs veckans alla dagar. Ta en nypa frisk luft, fixa hemma, laga mat, handla, göra en utflykt. Sätta på en maskin tvätt när det behövs, hänga den, stryka vid behov. Följa med på läkarbesök och andra bokade möten. Tillsyn vid dusch. Helt enkelt se till att dagen blir bättre, tryggare, härligare och värdig! Vi lovar kontinuitet på personal. Så långt det är möjligt är det samma person som åtar sig uppdraget. Start så snart som möjligt. Kvinnlig personal önskas.
Du får gärna vara en pigg pensionär med bakgrund i vården. Trevlig och öppen. Du ser lösningar istället för problem och tycker om att ge omsorg.
Nurse & Doctor House är ett tryggt och säkert bemanningsföretag för vårdpersonal och vårdenheter, där ingår också Nurse House Consulting. Vi har lång erfarenhet av att tillsätta rätt person på rätt plats. Vi hjälper er gärna med era personalbehov. Vi är baserade i Stockholm men arbetar med personal och arbetsgivare över hela landet. Ersättning
