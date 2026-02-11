Undersköterska/omvårdnadsassistent
Region Östergötland / Undersköterskejobb / Linköping Visa alla undersköterskejobb i Linköping
2026-02-11
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Östergötland i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Ortopediska kliniken vid universitetssjukhuset i Linköping är en del av Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC) inom Region Östergötland.
Kliniken består av vårdavdelning med undervisningsavdelning, mottagning och rehabenhet där både akuta- och planerade ortopediska patienter behandlas. Förutom basortopedi är klinikens specialistområden övre- och nedre extremitetskirurgi, ryggkirurgi, barnortopedi samt tumörkirurgi med uppdrag att handlägga patienter från hela Sydöstra sjukvårdsregionen. Vi är en stor klinik med många engagerade och duktiga medarbetare där vi arbetar tillsammans i tvärprofessionella team.
Den vanligaste åkomman som vi behandlar är akuta frakturer där de mest förekommande frakturerna är höft, fotleds-, handleds- och axelfrakturer. De vanligaste ryggdiagnoserna som vi behandlar är diskbråck- spinal stenos, kotfraktur och skolios.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Här kan du läsa om vår karriärstege för undersköterskor/omvårdnadsassistenter och även om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2026-02-11Dina arbetsuppgifter
Vi arbetar i team som bemannas av en sjuksköterska och två undersköterskor. Kliniken har en stor rehabenhet med arbetsterapeuter och fysioterapeuter som dagligen arbetar på avdelning.
Du samverkar även nära med läkare, kurator och dietist. Runt dig finns också viktiga funktioner såsom avdelningsläkare, koordinator och måltidsfunktion. Tillsammans skapar vi det team som är så viktigt för att vi ska kunna bedriva den bästa vården för våra patienter.
Dina arbetsuppgifter består främst i pre- och postoperativ omvårdnad, hjälp och träning att sköta ADL samt coacha patienten med mobilisering. Hos oss bedrivs vården 24/7 och vi tillämpar individuellt schema.
Vid din introduktion går du bredvid handledare i tre veckor samt att alla nyutexaminerade undersköterskor deltar i ett fördjupat introduktionsprogram under första året, kliniskt basår samt ett mentorskapsprogram. För att ta hand om våra patienter på bästa sätt erbjuder vi löpande intern kompetensutveckling och arbete inom olika ansvarsområden.
Arbetsgrupp
Vi månar om att ha en positiv arbetsmiljö och värdesätter ett öppet och nyfiket klimat där vi alla hjälps åt där det behövs. Hos oss finns alltid erfarna kollegor på plats och alltid en vänligt hjälpande hand. Nya medarbetare brukar beskriva att man snabbt blir en i gänget och känner sig välkommen. Vi erbjuder en trevlig och spännande arbetsplats där vi arbetar i nya fina rymliga lokaler. Vi anordnar gärna afterwork och här serveras alltid fredagsfika.
Om dig
Vi söker dig som:
Har en fullständig gymnasieutbildning inom Vård- och omsorgsprogrammet eller motsvarande (minst 2250 poäng).
Har du läst via vuxenutbildningen krävs minst 1400 poäng inom Vård- och omsorgsutbildningen eller motsvarande.
Har godkänt betyg i alla kurser.
Det är meriterande om du har ett diplom från Vård- och omsorgscollege (gäller både ungdoms- och vuxenutbildning).
Det är även meriterande om du har godkänt i kursen Akutsjukvård, 200 poäng.
Vi söker nu söker nu positiva och engagerade undersköterskor till ett varierande och stimulerande arbete. Arbetet hos oss innebär ett varierande tempo vilket förutsätter att du har en god förmåga att planera, prioritera och strukturera ditt arbete tillsammans med ditt team. I ditt dagliga arbete arbetar du med olika professioner och vi ställer krav på en mycket god samarbetsförmåga och en lyhördhet. Vi ser också att du är tydlig i ditt sätt att kommunicera och att du har goda svenska språkkunskaper i såväl tal som skrift.
Ansökan och anställning
Vi erbjuder möjlighet till tillsvidare- samt tidsbegränsade tjänster.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/253". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Arbetsplats
Ortopediska kliniken US Kontakt
Tillförordnad vårdenhetschef Sylwia Elofsson sylwia.elofsson@regionostergotland.se 070-4671432 Jobbnummer
9735525