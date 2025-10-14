Undersköterska/omvårdnadsassistent
Region Östergötland / Undersköterskejobb / Norrköping Visa alla undersköterskejobb i Norrköping
2025-10-14
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Östergötland i Norrköping
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Åtvidaberg
eller i hela Sverige
Vi söker nu undersköterskor som vill bli en del av ett inspirerande och ambitiöst team på
akutmottagningen.
Akutmottagningen i Norrköping är öppen dygnet runt för patienter med medicinska, kirurgiska och ortopediska sjukdomstillstånd. Akutmottagningen handlägger patienter med akuta allvarliga
sjukdomstillstånd och skador som kräver omedelbart omhändertagande. Vi tar årligen emot cirka 52 000 patienter och i snitt cirka 140 per dygn. Detta gör att vi är en stor arbetsplats med många möjligheter.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Läs gärna vår karriärstege för undersköterska och om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2025-10-14Dina arbetsuppgifter
På akutmottagningen handlägger vi patienter med akuta ortopediska, medicinska och kirurgiska
åkommor. Vi är samlokaliserade med barnakuten och akutröntgen vilka vi även har ett nära samarbete med. Utifrån dina samt verksamhetens behov erbjuder vi regelbundet interna såväl som externa kompetenshöjande utbildningar.
Teamarbete är en viktig del i omhändertagandet av den svårt sjuka patienten. Som undersköterska
handhar du patienter i team tillsammans med sjuksköterska och läkare. Hos oss arbetar vi för ett
prestigelöst samarbete över samtliga yrkeskategorier. Arbetet är omväxlande med ett stundtals högt tempo. Exempel på vanligt förekommande arbetsuppgifter är omvårdnad av den akut sjuka patienten, provtagning, assistera läkare och sjuksköterska.
Arbetsgrupp
Vi är idag cirka 170 medarbetare på mottagningen bestående av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och vårdadministratörer.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med inriktning akutsjukvård. Tidigare erfarenhet inom slutenvård och tidigare erfarenhet från akutsjukvård är högt meriterande. Vi lägger stort vikt vid personlig lämplighet. Introduktion erbjuds efter en struktur där vi tar hänsyn till dina tidigare
erfarenheter.
Som person är du trygg, har lätt för att anpassa dig till olika situationer och god samarbets-förmåga. Du trivs med att vara en del av ett tvärprofessionellt team, där alla yrkeskategorier lär av varandra men det är också viktigt att du kan arbeta självständigt. Medicinsk teknik är inget hinder för dig. En självklarhet är att du bidrar med ett positivt och professionellt förhållningssätt i ditt arbete. Hos dig finns en ödmjuk attityd och du har ett etiskt förhållningssätt till din omvärld. Det är även av stor vikt att du kan fokusera och prioritera i stressfyllda situationer. Då arbetet innebär dokumentation och kontakt med kollegor, patienter och närstående är det viktigt att du har goda kunskaper i svenska språket.
Ansökan och anställning
Vikariat på 100 % under 6 månader med eventuell möjlighet till förlängning. Vi tillämpar rotationstjänst dag, kväll och natt. På akutmottagningen har vi en arbetstidsmodell som kan generera en arbetstidsförkortning till 34h/vecka. Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1492". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Arbetsplats
Akutkliniken ViN Kontakt
Vårdenhetschef Almir Imsirovic almir.imsirovic@regionostergotland.se 010-1040451 Jobbnummer
9556978