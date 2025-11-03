Undersköterska och Receptionist
2025-11-03
Vårt uppdrag är att ge hela länet möjlighet att leva ett gott liv i dag och i morgon. Vi tar hand om hälsa och vård, får kollektivtrafiken att rulla och främjar kompetensutveckling och levande kultur.
Vi är motorn för ett hållbart samhälle med samverkan över gränser. Tillsammans är vi Gävleborgskraften.
Verksamhetsområde ögon bedriver akut och planerad ögonsjukvård med mottagnings- och operationsverksamhet samt synrehabilitering. Vi är i dag ett 50-tal medarbetare som tillsammans arbetar i moderna lokaler på sjukhusområdet i Gävle. På mottagningen arbetar läkare, ögonsjuksköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor, optiker, ortoptister och medicinska sekreterare med patientens bästa i fokus.
Vi söker nu en undersköterska som vill arbeta i en kombinerad roll där du får växla mellan patientnära arbete som undersköterska och vara första kontakt för våra patienter och besökare i receptionen tillsammans med administrativa arbetsuppgifter. Publiceringsdatum2025-11-03Arbetsuppgifter
Som undersköterska/receptionist hos oss får du ett varierat och omväxlande arbete med både praktiska och administrativa uppgifter.
Som undersköterska arbetar du i den patientnära verksamheten där du bland annat:
• förbereder patienter inför undersökningar och behandlingar
• assisterar läkare och sjuksköterskor vid mottagning och i vårt injektionsflöde
• hanterar medicinteknisk utrustning och ser till att undersökningsrum och förråd är i ordning
• bidrar till ett gott patientflöde i samverkan med övriga professioner
Som receptionist är du patientens första kontakt på mottagningen och ansvarar för att ge ett professionellt bemötande. Du kommer bland annat att:
• ta emot och registrera patienter i receptionen
• besvara frågor och hänvisa rätt kontaktväg
• hantera bokningar, återbud och läkemedelsförfrågningar via min vård gävleborg
• arbeta med administrativa uppgifter som posthantering, kassaföring och scanning
I rollen ingår också att delta i det pågående förbättringsarbetet där administrativa uppgifter successivt flyttas från vårdpersonalen, vilket gör att rollen kan utvecklas över tid.
Hos oss får du
Hos oss får du en varierad och utvecklande tjänst där du får kombinera praktiskt mottagningsarbete med administrativa uppgifter. Du blir en del av ett engagerat team med många olika professioner och god stämning.
Vi erbjuder dig:
• en arbetsplats med moderna lokaler och teknikstöd
• en roll med mycket patientkontakt och samarbete över yrkesgränser
• god introduktion och stöd från erfarna kollegor
• möjlighet till kompetensutveckling och intern utbildning
Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/
För att lyckas i rollen behöver du vara lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du har intresse och vilja att hjälpa andra och arbetar för att hitta lösningar. Du planerar och strukturerar ditt arbete på ett effektivt sätt och trivs i en miljö med många kontaktytor.Kvalifikationer
• Utbildad undersköterska med skyddad yrkestitel
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete på mottagning eller hälsocentral tillsammans med tidigare administrativ erfarenhet eller arbete i reception. Även meriterande om du har erfarenhet av arbete inom ögonsjukvård eller annan specialistvård.
Vi söker dig som är serviceinriktad, flexibel och trivs med att samarbeta i team. Du är trygg i din yrkesroll, ser förändring som en möjlighet och bidrar till ett gott arbetsklimat. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2025/2575". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198) Arbetsplats
Region Gävleborg Kontakt
Jessica Modd, Vårdenhetschef jessica.modd@regiongavleborg.se 026-155757 Jobbnummer
9584703