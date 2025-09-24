Undersköterska natt till Södra Långgatan
Landskrona Omsorg AB är ett kommunalt bolag som erbjuder vård- och omsorgsboende, hälso- och sjukvård, hemtjänst samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Bolaget kommer att driva all kommunal omsorgsverksamhet i Landskrona från och med 2025 och ägs av Landskrona stad.
Vi är 1 100 medarbetare som jobbar för att alla i kommunen ska kunna leva trygga och självständiga liv, även när de behöver hjälp. Vi arbetar efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Vår värdegrund ska genomsyra all vår verksamhet och vi ska vara en arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet.
Vi är undersköterskor, stödassistenter, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och många, många fler. Några är i början av karriären, andra har många års erfarenhet. Vi kommer från Landskrona, Skåne och hela världen. Tillsammans är vi Landskrona Omsorg.
Med mod, uthållighet och handlingskraft sätter vi en stabil grund för våra medarbetare, vi möter våra brukare med nyfikenhet och respekt. För alla som bor här idag. Och för alla som kommer bo här i framtiden. Välkommen!Publiceringsdatum2025-09-24Arbetsuppgifter
Vi söker en undersköterska på 75,78 % till Södra Långgatan vård och omsorgsboende.
Din arbetstid kommer att vara förlagd till natt. Södra Långgatan vård och omsorgsboende ligger i hamnkvarteren i centrala staden och består av 45 lägenheter fördelade på fem plan.
Som undersköterska hos oss kommer du att utföra arbetsuppgifter inom äldrevård. En viktig del i arbetet är att skapa en meningsfull vardag för den enskilde, där du ser till varje kunds individuella behov och förutsättningar.
Som undersköterska sätter du kunden i centrum och arbetar alltid för att uppnå bästa möjliga möte. Du kommer att arbeta med att stödja den enskilde i personliga, praktiska och existentiella frågor.
I arbetet ingår även att på delegation utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska.
I ditt arbete är du närvarande och sätter kundens behov i centrum.
Du är lyhörd för olika behov och kan bemöta människor på ett engagerat och professionellt sätt.
Du har en god social förmåga och tycker att det är viktigt med goda relationer till kund, kolleger och ledning.
Du har lätt för att samarbeta, är lösningsfokuserad och ansvarstagande.
Eftersom dokumentation är en betydelsefull del i arbetet är det viktigt att du känner dig trygg med datorer och mobiltelefoner och kan uttrycka dig väl i det svenska språket, både i tal och i skrift.
Du ska kunna ta emot delegeringar från legitimerad personal.
Erfarenhet från tidigare arbete som undersköterska är ett krav.
Vi begär utdrag ur belastningsregistret på alla vi nyanställer.
ÖVRIGT
Arbetsgivarinformation: https://www.landskrona.se/jobbailandskronastad
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Landskrona stad använder vi rekryteringsverktyget Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Visma Recruit genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. En ansökan till Landskrona stad är en allmän handling och dina personuppgifter hanteras enligt GDPR.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling samt annonserings- och rekryteringshjälp.
Om du som sökande har skyddade personuppgifter skickar du in ansökan till HR-avdelningen via post eller lämnar in den i receptionen, ställd till HR-enheten där du också anger vilket referensnummer annonsen har. I din ansökan behöver du ange hur du vill bli kontaktad av rekryterande chef. Din ansökan kommer sekretessmarkeras och bevaras i två år även om du inte blir anställd hos oss. Därefter gallras handlingarna. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://www.landskrona.se/kommun-och-politik/sa-behandlar-landskrona-stad-personuppgifter/. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
