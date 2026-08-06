Undersköterska natt, Ängsviken
Orust kommun / Undersköterskejobb / Orust Visa alla undersköterskejobb i Orust
2026-08-06
, Stenungsund
, Lilla Edet
, Uddevalla
, Lysekil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Orust kommun i Orust
, Tjörn
eller i hela Sverige
Orust – den gröna och trygga ön där tanken är fri och drömmar får liv. Vi satsar på utveckling och investerar i både välfärd och våra medarbetare. Vi är stolta över att vår senaste medarbetarenkät visade att närmare 90% av våra medarbetare är stolta över att arbeta i Orust kommun. Välkommen till oss!
Om arbetsplatsen
Ängsviken ligger i Henån, fint beläget vid havet. Boendet består av 4 enheter varav två är med somatisk inriktning, en med demens inriktning samt en korttids enhet. Här finns 39 lägenheter och 12 korttids rum.
Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska inom Sektor omsorg i Orust kommun utgår du ifrån ett salutogent förhållnings-/arbetssätt, vilket innebär fokus på livskvalitet för individen. Arbetssättet skall leda till en god och säker omsorg och vård, där individen genom delaktighet uppnår meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet i sin livssituation. I uppdraget ingår också att på delegering utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter. Dokumentation är en del av det dagliga arbetet. Ditt uppdrag präglas av ansvar, samspel och strävan efter bästa möjliga möte. Vi erbjuder dig ett meningsfullt och omväxlande arbete med möjlighet att göra skillnad.
Om dig
Vård och omsorgsprogrammet eller motsvarande utbildning som ger intyg om skyddad yrkestitel som undersköterska. Grundläggande datakunskaper är ett krav.
Som person har du hög arbetsmoral, en god kommunikationsförmåga, är trygg i dig själv och bemöter människor på ett engagerat och professionellt sätt. Du är en positiv person som ser möjligheter, är flexibel och tycker om att arbeta i en föränderlig miljö. Du ska vara nytänkande och öppen för alternativa arbetssätt och arbetstider, där den enskilde är i fokus. Framförallt tycker du det är roligt och stimulerande att arbeta med omsorg om den enskilde. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Övriga upplysningar:
Arbetstid/varaktighet: Heltid, tillsvidare
Lön: Individuell lönesättning, ange löneanspråk
Tillträdesdag: Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
För Orust kommun är det en självklarhet att mångfald och jämställdhet gynnar arbetsgruppen, arbetsplatsen och arbetsgivaren.Vi tillämpar rökfri arbetstid.Orust kommun arbetar för trygga och säkra verksamheter. Därför genomförs registerkontroll i samband med vissa rekryteringar.Inför anställning kan du som slutkandidat behöva visa utdrag ur belastningsregistret och i vissa fall misstankeregistret. Detta gäller exempelvis arbete med barn, arbete inom omsorg samt vid rekrytering till ledande befattningar eller andra roller som är av väsentlig betydelse för kommunen.Registerkontrollen utgör en del av helhetsbedömningen i rekryteringsprocessen.Vill du veta mer om Orust kommun som arbetsgivare och de förmåner vi erbjuder kan du läsa mer på vår webb:Orust.se Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Orust Kommun
(org.nr 212000-1314), https://www.orust.se/
473 80 HENÅN Arbetsplats
Orust kommun Jobbnummer
10024321