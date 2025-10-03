Undersköterska Natt
2025-10-03
, Habo
, Jönköping
, Tidaholm
, Ulricehamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mullsjö kommun, Björkgården i Mullsjö
Mullsjö kommun är liten till ytan men rymmer stor livskvalitet. Här finns ett aktivt friluftsliv med fiskerika sjöar, natursköna vyer och miltals av vandrings- och cykelleder. Unika bruksmiljöer, kyrkor, konst och teater skapar tillsammans med ett aktivt närings- och föreningsliv en levande och växande kommun. I Mullsjö kommun arbetar vi nära varandra för att lyckas utifrån tre målområden Trygghet, Tillsammans och Tillväxt.Publiceringsdatum2025-10-03Arbetsuppgifter
Björkgårdens demensboende är en verksamhet inom Vård och omsorg, där den boendes vilja och behov alltid står i centrum. Verksamheten är Silviahemscertifierad sedan mars 2024. Boendet ligger centralt i Mullsjö och består av tre avdelningar: Syrenen, Ängen och Gläntan, med 10 platser vardera. Sammanlagt erbjuder vi 30 lägenheter med tillgång till uteplats/trädgård.
Vi hoppas att du vill bli en del av vårt härliga team.
Du kommer att tillsammans med övrig personal, ansvara för planering och utförande av omvårdnadsarbete med kvalitet i fokus, där den vård vi ger alltid utgår från varje enskild individs behov. Det är viktigt att du alltid bemöter våra boende och deras närstående på ett varmt och respektfullt sätt.
I arbetet ingår dokumentation i vårt datasystem Combine.
Tjänsterna avser nattjänstgöring.
Vi tillämpar helgtjänstgöring, fyra helger på en tioveckors period.Kvalifikationer
Vi söker dig som har omvårdnadsutbildning och vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi ser gärna att du har några års erfarenhet av demensvård.
För att trivas hos oss bör du vara flexibel och ansvarsfull samt ha en förmåga att prioritera och planera ditt arbete, både självständigt och gemensamt med dina kollegor. Du har ett värdegrundsbetonat synsätt som genomsyrar ditt arbete, där du har förmåga att se personen bakom demensdiagnosen och söker olika vägar för att ge vardagen och livet en guldkant och en känsla av meningsfullhet för varje boende. Som person är du trygg i dig själv, noggrann och ditt engagemang och din ansvarskänsla är en naturlig del i ditt arbete.
Du ska ha en god förmåga att behärska svenska språket såväl i tal som i skrift, vilket är viktigt både för dokumentation och för kommunikation i kontakten med våra boende.
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen GDPR.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C281782". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Mullsjö kommun
(org.nr 212000-1603), https://www.mullsjo.se/naringsliv-och-arbete/jobba-i-mullsjo/mullsjo-kommun-som-arbetsgivare Arbetsplats
Mullsjö kommun, Björkgården Kontakt
Enhetschef Ingela Gullstrand ingela.gullstrand@mullsjo.se 039214396 Jobbnummer
9539107