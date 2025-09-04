Undersköterska Natt - Ängsgården
Sjöbo kommun, Vård och omsorgsförvaltningen, Särskilt boende / Undersköterskejobb / Sjöbo
2025-09-04
, Tomelilla
, Skurup
, Hörby
, Ystad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sjöbo kommun, Vård och omsorgsförvaltningen, Särskilt boende i Sjöbo
Våra 1300 medarbetare spelar en viktig roll för Sjöbos utveckling och välfärd. Vi strävar kontinuerligt efter att bli en mer attraktiv och jämlik arbetsgivare, och erbjuder våra medarbetare ett brett friskvårdsutbud, rökfri arbetstid och flexibla arbetstider där det är möjligt.
Inom vård- och omsorgsförvaltningen ryms verksamheterna äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning samt kommunens måltidsverksamhet.
Vård och omsorgsförvaltningen i Sjöbo kommun arbetar efter visionen om Ett Gott Liv Varje Dag för våra kunder. Publiceringsdatum2025-09-04Arbetsuppgifter
Ängsgårdens särskilda boende i Sjöbo söker dig som brinner för ditt arbete och våra kunder. I arbetsuppgifterna som undersköterska på natten ingår omsorgsarbete enligt socialtjänstlagen och att på delegering från sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut utföra hälso-och sjukvårdsuppgifter.
I arbetet ingår dokumentation och övriga för uppdraget förekommande arbetsuppgifter.
Vi på Ängsgården vill sätta fokus på framtiden och det friska samt kundens möjligheter och resurser att bemästra svårigheter. Vägledande i alla situationer ska vara att skapa meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet.Kvalifikationer
Du är undersköterska eller har likvärdig utbildning och erfarenhet av arbete inom vård och omsorg. Du är flexibel, lyhörd, har ett gott bemötande samt förmåga att samarbeta med andra yrkeskategorier.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och lämplighet.
Arbetstid 73% - Natt vardag/helg
med möjlighet till önskad sysselsättningsgrad Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "101/25". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sjöbo kommun
(org.nr 212000-1090), https://www.sjobo.se/jobb-och-arbetsmarknad/att-jobba-hos-oss/personalformaner.html Arbetsplats
Sjöbo kommun, Vård och omsorgsförvaltningen, Särskilt boende Kontakt
Enhetschef
Helene Hellström helene.hellstrom@sjobo.se 041627233 Jobbnummer
9491452