Undersköterska med planeraruppdrag till Larmcentralen
2026-02-19
Vi söker sig som är undersköterska och vill arbeta som planerare i vår Larmcentral.
Trygghetslarmscentralen arbetar i huvudsak med att besvara larm som kommer in från våra kunder som bor i ordinärt boende. Som planerare fördelar du de inkomna larmen och samt arbetsuppgifter som Larmpatrullen stödjer sjuksköterskeverksamheten med, t.ex. medicinska insatser. En del av din arbetstid, utöver arbetet som undersköterska med planeraruppdrag, kommer du att arbeta i Larmpatrullen och åka ut på insatser i verksamheten.
Våra kunder ska känna sig trygga med att de kan få hjälp i akuta situationer där man har svårt att klara sig själv.
Utöver arbetet med larm arbetar planeraren med vissa administrativa arbetsuppgifter t.ex. att ta emot supportärenden och hantera dem samt enklare teknisk support för Hemvårdsförvaltningens personal såsom administrera behörigheter och dylikt.
Arbetet kräver att man behöver kunna vara självständig och vara spindeln i nätet för Larmpatrullen. Man måste vara trygg i sig själv då man ofta måste fattas beslut då det inte finns så mycket personal på plats t.ex. på helger och kvällar. Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med skyddad yrkestitel. Du har minst två års erfarenhet av arbetet som undersköterska. Då vår verksamhet är bilburen, och du även kommer att arbeta delvid ute i verksamheten, krävs det att du har giltigt B-körkort för manuell växellåda samt vana av att köra bil.
Vi har krav på att du ska kunna utföra vissa delegerade insatser och ser det som krav att du har tidigare erfarenhet av att utföra medicinska insatser på delegation av sjuksköterska.
Vi arbetar med att hålla oss uppdaterade i datasystem som underlättar dokumentation, larmhantering, planering och så vidare. Det är ett krav att du har kunskaper och intresse av att arbeta med olika datorsystem och telefon som hjälpmedel i ditt arbete. Du har goda IT-kunskaper i basala system såsom Officepaketet etc. Meriterande med erfarenhet av system såsom Intraphone, Life Care, Appva och Heroma.
I arbetsuppgifterna ingår också att besvara samtal som inkommer till larmcentralen och vi ser det som meriterande om du tidigare har arbetat med liknande uppgifter. Det är också meriterande om du tidigare arbetat som samordnare eller planerare inom vård och omsorg. Har du jobbat inom likvärdig larmverksamhet så är det ytterligare en merit.
Vi söker dig som är engagerad, ansvarstagande, team-och verksamhetsorienterad samt att du självklart sätter kunden i fokus. Du har förmågan att lyfta blicken och fatta snabba, väl avvägda beslut i svåra situationer.
Vi värdesätter också att du är en trygg person och att du arbetar efter hemvårdsförvaltningens värdegrund med ledorden - Tillit, Respekt och Ödmjukhet. Vår gemensamma värdegrund utgår från mötet med och samspelet mellan människor.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
För tjänsten krävs att du kan uttrycka dig väl i svenska i tal och skrift
Vi erbjuder dig
Ett omväxlande arbete med spännande utmaningar.
Övrig information
När du arbetar i Halmstads kommun skapar du mening genom att forma, stärka och berika andras vardag - vem du än är. Hos oss är det viktigt med samarbete, balans och möjligheten att utvecklas, både som yrkesperson och människa - vi är arbetsplatsen där du får ut mer av livet!
