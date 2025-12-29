Undersköterska med intresse för onkologi
Cancer och lungsjukvårdsenheten bedriver onkologisk och lungmedicinsk slutenvård.
Vi finns i trivsamma lokaler i O-huset med närhet till öppenvård, strålbehandling och röntgen. Onkologsektionen bedriver både elektiv och akut verksamhet och vårdar patienter i behandlings- och palliativt skede. Onkologisk omvårdnad är en central del av ditt arbete exempelvis smärtbehandling och palliativvård. Teamet vårdar vuxna patienter med olika cancerdiagnoser, vilket innebär att ditt arbete kommer vara varierande och innehålla många olika arbetsuppgifter.
Vill du vara med och utveckla vår vårdavdelning och få möjlighet till både bred och fördjupad kompetens ska du söka till oss!
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Här kan du läsa om vår karriärstege för undersköterskor/omvårdnadsassistenter och även om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2025-12-29Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska arbetar du tillsammans med övriga professioner i ett team. Ditt arbete innebär främst att vara nära patienten och tillgodose individuella och specifika omvårdnads- och rehabiliteringsbehov. I dialog med patienten och dennes närstående ger du stöd och vägledning för att möjliggöra optimal delaktighet i vård och behandling. I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att bistå patienten med basal omvårdnad, såromläggning, provtagning, samt kontroll av vitalparametrar.
Arbetsgrupp
Teamet som arbetar tillsammans med patienten består av sjuksköterska, undersköterska, läkare, dietist, kurator, arbetsterapeut och fysioterapeut. På avdelningen finns också samordnare som koordinerar och sköter delar av det administrativa arbetet. Helhetsperspektivet runt patienterna är av stor vikt och tydlig kommunikation mellan alla som arbetar kring patienten är nödvändig. Avdelningen har 6-10 vårdplatser med såväl planerat som akut intag. Din introduktion anpassas utifrån dina kunskaper, färdigheter och tidigare erfarenheter. Vi har stort fokus på utbildning och utveckling.
Om dig
Du är utbildad undersköterska och har tidigare arbetat inom slutenvård eller inom palliativ vård. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet i onkologisk omvårdnad.
Du kommunicerar mycket med patienter, anhöriga och kollegor, därför krävs goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift.
Du har en god samarbetsförmåga och bidrar genom en positiv attityd till en god arbetsmiljö. Du är noggrann, kvalitetsmedveten och har en empatisk förmåga. Du är villig att bidra till utveckling av verksamheten i samverkan med övriga kollegor i teamet. Som person har du lätt för anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och att du kan passa tider och följer gällande rutiner och riktlinjer.
Ansökan och anställning
Vi erbjuder 2 vikariat under perioden 10 oktober 2025 till och med 31 januari 2026.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
