Undersköterska med inriktning demens, Terra Nova
2026-03-22
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Terra Nova äldreboende
Vill du arbeta nära människor och bidra till en trygg, meningsfull och värdig vardag? Vi söker dig som är undersköterska och brinner för demensvård - och som vill vara med och utveckla framtidens omsorg tillsammans med oss.
Terra Nova äldreboende är ett modernt och trivsamt boende beläget cirka tre kilometer från Visby centrum. Här finns omkring 60 platser fördelade på avdelningar med inriktning mot somatik och demens.
Vi är ett engagerat team av undersköterskor, boendeassistenter och sjuksköterskor som tillsammans arbetar för en trygg och kvalitativ omsorg. Efter en period av utveckling och omställning har vi idag ett gemensamt fokus på stabilitet, samarbete och en god arbetsmiljö där vi stöttar varandra och bidrar med idéer.
Nu söker vi två undersköterskor med fördjupad kompetens inom demensvård som vill vara med och fortsätta utveckla verksamheten.Publiceringsdatum2026-03-22Arbetsuppgifter
Hos oss arbetar du personcentrerat med fokus på varje individs behov, resurser och livshistoria. Du är en viktig del av teamet och bidrar både i det dagliga omvårdnadsarbetet och i utvecklingen av verksamheten.
Som undersköterska kommer du bland annat att:
• Ge trygg och kvalitativ omvårdnad
• Utföra delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser
• Vara kontaktperson och skapa goda relationer med anhöriga
• Planera och genomföra aktiviteter som skapar livskvalitet
• Dokumentera och följa upp insatser
I rollen ingår också att göra skillnad - även i utvecklingen av verksamheten - genom att:
• Dela kunskap och stötta kollegor
• Bidra till utveckling av arbetssätt inom demensvården
• Hålla dig uppdaterad kring nya metoder och forskning
• Inspirera till lärande och kompetensutveckling
Arbetstiden är förlagd enligt schema med dag-, kvälls- och helgtjänstgöring (varannan helg).
Vem är du?
För anställning som undersköterska krävs att du har rätt att använda den skyddade yrkestiteln enligt gällande regelverk.
Det är meriterande om du har vidareutbildning inom demensvård, exempelvis Silviasysterutbildning eller utbildningar som Demens ABC/ABC Plus, BPSD-administratör, Stjärnmärkt, personcentrerad omvårdnad vid demens, lågaffektivt bemötande eller palliativ vård. Erfarenhet av handledning, utbildningsinsatser samt att driva kompetensutveckling i arbetsgruppen ses också som meriterande.
Som person är du trygg och stabil i din yrkesroll och skapar förtroende i mötet med boende, anhöriga och kollegor. Du arbetar självständigt, tar ansvar och behåller lugnet i utmanande situationer, samtidigt som du bidrar till gott samarbete och ett stödjande arbetsklimat.
Du har pedagogisk insikt och delar gärna med dig av din kunskap. Som utvecklingsorienterad undersköterska handleder och stöttar du kollegor samt bidrar till att utveckla bemötande och arbetssätt inom demensvården. Din specialistkompetens stärker teamet och bidrar till en trygg och personcentrerad omsorg.
Som en del av anställningsprocessen måste ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister, så kallad kontroll av egna uppgifter, uppvisas. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Välkommen med din ansökan!
Om socialförvaltningen
Som en del av Region Gotland arbetar vi på socialförvaltningen med sociala insatser som rådgivning, stöd och behandling. Våra verksamhetsområden är socialtjänst, hemsjukvård, äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning på hela Gotland. Dygnet runt möter vi människor i alla åldrar och med olika behov; barn, familjer, vuxna och äldre. Tillsammans möjliggör vi goda förutsättningar till vård, stöd och service genom hela livet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i enlighet med de kompetenser som beskrivs i annonsen. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att ingen medarbetare med företrädesrätt gör anspråk på den.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/275".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 212000-0803)
Terra Nova äldreboende
Matilda Hägg Struwe, rekryterare 0498-203574
9811811