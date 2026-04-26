Undersköterska med engagemang för dermatologi
2026-04-26
Hudläkarna i Linköping är en privat hudmottagning etablerad 1994 med trevliga och funktionella lokaler på Ågatan 35, mitt i Linköping. Vi tar emot patienter från Region Östergötland via samverkansavtal, försäkringsbolag samt privata patienter.
På mottagningen erbjuder vi även estetiska behandlingar som kemisk peeling, kryolypolys (fettrysning), IPL och laserbehandlingar samt försäljning av hudvårdsprodukter. Mer information finns på hudlakarna.se
Vi söker nu en undersköterska med engagemang för dermatologi
Anställningen är till att börja med vissa kvällar och helger några men kan på sikt bli upp till heltid. Ett utmärkt tillfälle att prova ett nytt arbete för dig som vill utvecklas.
Hos oss jobbar du i huvudsak med sjukvård men då kliniken även erbjuder estetiska behandlingar finns det även möjlighet att utvecklas inom det området. Inom vår sjukvårdsverksamhet jobbar du med alla på en mindre klinik förekommande arbetsuppgifter, ta emot patienter, administrativt arbete, assistera doktorn vid operationer, ta prover och beställa varor. Beroende på erfarenhet kan du också ha viss egen mottagning.
Vår estetiska verksamhet omfattar laser och IPL-behandlingar, kemisk peeling, kryolypolysbehandling samt rådgivning och försäljning av medicinska hudvårdsprodukter.
Vi har också en plastikkirurg kopplad till kliniken.
Vi är en liten arbetsplats och du behöver därför trivas att jobba i en liten grupp men också kunna arbeta självständigt. Hos oss arbetar läkare, klinikkoordinator, undersköterska och hudterapeuter. På Hudläkarna erbjuder vi vård i toppklass med patienten i centrum och det är viktigt att du delar vår ambition att alltid ge patienten en förstklassig behandling och ett utmärkt bemötande.
Tillträde efter överenskommelse. Publiceringsdatum 2026-04-26
Undersköterskeutbildning
Erfarenhet av sjukvårdsarbete
Engagemang för dermatologi
Erfarenhet av provtagning och att assistera vid operationer
Att du trivs med administrativt arbete
Meriterande
Erfarenhet av arbete med hudsjukdomar och kirurgi
Att ha arbetat på mottagning
Professionellt arbete med webb och sociala medier
Vi intervjuar allt eftersom varför tjänsten kan bli tillsatt innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
E-post: hudlakarna@outlook.com Arbetsgivare Hudläkarna i Linköping AB
(org.nr 556494-2679)
Ågatan 35 (visa karta
)
582 22 LINKÖPING Jobbnummer
9876217