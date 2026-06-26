Undersköterska Korttids- och Växelboende
Trollhättans Kommun / Undersköterskejobb / Trollhättan Visa alla undersköterskejobb i Trollhättan
2026-06-26
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Vi är stolta över Trollhättans stads över 5 000 medarbetare, som varje dag gör en positiv skillnad i våra invånares liv och är med och utvecklar stadens hållbarhet och livskraft. Vi drivs och motiveras av ledorden Mod, Delaktighet, Nytänkande och Handlingskraft. Här finns en spännande utveckling där du kan vara med och göra vår stad ännu bättre.Publiceringsdatum2026-06-26Beskrivning av verksamheten
Korttids- och växelboendet Tallbacken är centralt beläget och erbjuder vård, vardagsrehabilitering och trygghet under en begränsad period. Många av våra brukare kommer direkt från sjukhusvistelse, och vårt mål är att stärka deras förmåga att klara sin vardag och möjliggöra en trygg återgång till det egna hemmet.
Hos oss vårdar vi även personer i palliativt skede sam som väntar på plats i särskilt boende. Vår verksamhet präglas av omtanke, engagemang och ett starkt fokus på individen.
Som undersköterska hos oss har du en viktig roll i att skapa trygghet, delaktighet och livskvalitet för våra brukare. Genom ett personcentrerat arbetssätt ser du individen bakom behovet och bidrar med omtanke, respekt och engagemang i varje möte.
Nu söker vi dig som vill bli en del av vårt team och arbeta för att varje brukare får en trygg och meningsfull vistelse hos oss.Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska får du vara med och göra skillnad för våra brukare. På korttidsboendet erbjuds du ett omväxlande arbete med omvårdnadsinsatser samt delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter från sjuksköterska och rehabpersonal.
Dokumentation enligt gällande lagstiftning är också en viktig del av arbetet.
Hos oss finns även möjlighet att ta ansvar för olika ombudsroller och utvecklas i din yrkesroll. Vi är måna om att du ska må bra och erbjuder friskvårdsbidrag och förmånliga träningskort på flera olika träningsanläggningar via personalföreningen Rabatten.
Arbetstiderna är förlagda dag/kväll, både vardag och helg. Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad Undersköterska med god vårderfarenhet. Har du erfarenhet och/eller vidareutbildning inom demens eller palliativ vård ses det som meriterande. Det är även positivt om du tidigare arbetat inom korttids/växelboende.
I arbetet ingår regelbundet mer avancerade arbetsuppgifter som utförs på delegation, exempelvis skötsel av trakestomi och nässond. Du behöver därför vara beredd att ta dig an dessa uppgifter efter genomförd utbildning.
Då arbetet består av mycket dokumentation samt många kontakter med kollegor, brukare och anhöriga, krävs goda kunskaper i svenska, både i tal och i skrift. Har du ytterligare språkkompetenser är det positivt då våra brukare ofta har annan språkbakgrund än svenska. Du känner dig trygg i att använda dator och olika IT-program i ditt dagliga arbete.
Som person är Du är trygg i din yrkesroll och möter varje individ med respekt, förståelse och empati. Eftersom korttidsverksamheten är dynamisk behöver du vara flexibel och kunna hantera ett varierande tempo med bibehållen kvalitet. Du tar egna initiativ, arbetar självständigt när det behövs och trivs samtidigt i ett nära samarbete med dina kollegor. Vi värdesätter dessutom din positiva inställning och ditt bidrag till en god och trivsam arbetsmiljö. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningsinformation
• För att kunna anställas som undersköterska behöver du uppvisa ett yrkesbevis från Socialstyrelsen. Bifoga gärna detta i din ansökan.
• Du behöver även kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret. Detta beställer du via polisens hemsida Belastningsregistret - begära utdrag | Polismyndigheten (polisen.se) Välj belastningsregistret " Äldre eller vuxna med funktionsnedsättning"
• Intervjuer kommer ske i augusti
• Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Välkommen med din ansökan - Tillsammans skapar vi en trygg och meningsfull tillvaro för våra brukare, varje dag.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons!
Trollhättan är en stark och attraktiv kommun som ska bli större. I dag är vi ca 59 000 invånare och vi har siktet inställt på att växa till 70 000 trollhättebor. Inom Trollhättans stad arbetar vi med att skapa förutsättningar för detta. Vi är över 5 000 medarbetare och våra 350 olika yrken bidrar på olika sätt med att ge service och underlätta en bra vardag för våra invånare - nu och i framtiden. Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund.
Trollhättans stad tillämpar rökfri arbetstid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trollhättans Kommun
(org.nr 212000-1546), http://www.trollhattan.se
Gärdhemsvägen 9 (visa karta
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461 32 TROLLHÄTTAN Arbetsplats
Trollhättans Stad Kontakt
Kommunal Kommunal 010-4428523 Jobbnummer
9979961