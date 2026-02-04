Undersköterska inom äldreomsorg - natt
2026-02-04
Vill du arbeta natt och bidra till trygghet och livskvalitet även när dagen går mot sitt slut? Då kommer du att trivas på Ginstgården, där vi skapar ett tryggt boende för våra äldre dygnet runt.
Ginstgården drivs av Bräcke diakoni, en idéburen organisation som arbetar för ett medmänskligare samhälle. Hos oss innebär det en omsorg där vi arbetar långsiktigt, med omtanke och ansvar för varje person vi möter.
Nu söker vi undersköterskor till nattjänst som vill bli en del av vårt team.
Din roll
Som undersköterska på natten är du en central trygghetsperson för de boende på Ginstgården, med kognitiv sjukdom. Under nattens timmar skapar du lugn samtidigt som du stödjer de boende så att deras behov tillgodoses på ett värdigt och personcentrerat sätt. I ditt arbete är du en aktiv bärare av vår vision: att varje möte ska präglas av lyhördhet, jämlikhet och delaktighet, även nattetid.
I rollen ingår att:
- ansvara för tillsyn och omsorg av de boende under natten,
- ge stöd vid behov av personlig omvårdnad och trygghetsskapande insatser,
- observera förändringar i de boendes hälsotillstånd och rapportera till dag- och sjuksköterskepersonal,
- utföra delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter,
- bidra till en trygg och strukturerad nattmiljö.
Vem vi söker
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och som kan bidra med trygghet, lugn och omtanke. Du trivs med att arbeta självständigt, är uppmärksam i ditt arbete och initiativ när situationen kräver det. Noggrann dokumentation och tydliga överlämningar är en självklar del av arbetet, liksom en aktiv dialog med kollegor för att tillsammans skapa trygghet för de boende.
- Utbildning som undersköterska, med skyddad yrkestitel.
- Erfarenhet av nära omsorgsarbete
- Erfarenhet av att arbeta med personer med kognitiv sjukdom (demens).
- Förmåga att kommunicera obehindrat på svenska i tal och skrift
- Förutsättningar att arbeta nattetid
Bräcke vård- och omsorgsboende Ginstgården
På Ginstgården tar vi emot äldre med kognitiv sjukdom och arbetar rehabiliterande och hälsofrämjande dygnet runt. Vi utgår alltid från det friska och vill ge våra boende ett gott åldrande, där varje möte visar på den omtanke och värdegrund som kännetecknar oss. Därför fokuserar vi på att erbjuda vällagad mat, använda oss av musik och ge utrymme för gemenskap och samtal - stunder som skapar mening i vardagen för både boende och personal. Vår värdegrund genomsyrar hela verksamheten, från dagens aktiviteter till nattens lugn.
Här kan du läsa mer om verksamheten och hur vi jobbar: https://brackediakoni.se/bracke-aldreboende-ginstgarden/
Välkommen med din ansökan idag!
Bräcke diakoni - hos oss blir du del av något större
Vi är en idéburen organisation där värdegrunden märks i vardagen. Det innebär:
- en arbetsgivare med stark medmänsklig värdegrund,
- en arbetsmiljö där du är delaktig och kan påverka,
- ett jobb där du gör skillnad för både människor och samhälle,
- trygga villkor genom kollektivavtal, god introduktion, nära ledarskap och förmåner.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-03-02
Detta är ett deltidsjobb.
Stift Bräcke Diakoni
Bräcke diakoni, Bräcke äldreboende Ginstgården
Ann-Louise Rickardsson, verksamhetschef 0322-280190
9722846