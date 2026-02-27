Undersköterska Hemtjänsten
Lekeberg ligger mitt emellan storstadens utbud och landsbygdens idyll!
Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarskap och ledarskap präglas av delaktighet och påverkansmöjligheter. Vi strävar efter att vara en effektiv, hållbar och trygg kommun för våra kommuninvånare och medarbetare.
Positiv utveckling och framtidssatsningar kännetecknar Lekeberg och vi styr mot nya och spännande utmaningar! Vill du vara med på resan? Läs mera om vår kommun på www.lekeberg.se
Socialförvaltningen bedriver en bred verksamhet inom äldreomsorg, funktionshinderområdet, hälso- och sjukvård samt individ- och familjeomsorg. Vi har för närvarande ca 250 medarbetare.
Vill du arbeta inom vår förvaltning så är du i en organisation där vi sätter människors behov av stöd i centrum. Ett bra bemötande och ett professionellt förhållningssätt till våra brukare är ett ledord för kvalitet inom vårt arbete. Vi arbetar utifrån ett synsätt där vi i alla led fokuserar på att de resurser och förmågor som finns hos varje människa ska tillvaratas. Vi uppmuntrar till delaktighet och eftersträvar alltid ett gott bemötande med respekt för den personliga integriteten.Publiceringsdatum2026-02-27Dina arbetsuppgifter
Arbetet som undersköterska i hemtjänsten är ett självständigt, ansvarsfullt och varierande arbete och ett av Sveriges viktigaste jobb! Som undersköterska får du en betydande roll för våra brukare och är verksam i deras eget hem. Du lär känna brukarna och deras anhöriga väl, vilket ger en god kontinuitet.I ditt uppdrag ingår att ge personlig omvårdnad och service och att stödja brukaren i skötseln av deras hem. I uppdraget ingår även att vara kontaktperson/fast omsorgskontakt. Vi arbetar personcentrerat och planerar insatserna tillsammans med brukarna. I uppdraget ingår att upprätta och följa upp genomförandeplaner, dokumentera fortlöpande, besvara och åtgärda trygghetslarm, rapportera avvikelser och att utföra delegerade och instruerade arbetsuppgifter.Vi arbetar i team kring brukarna och du kommer samarbeta med sjuksköterskor, arbetsterapeuter, enhetschef, planerare, biståndshandläggare och andra hemtjänstgrupper. Arbetet är förlagt på dag-, kvällstid samt helg.Kvalifikationer
Vi söker dig som:* är utbildad undersköterska* har datorvana* har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska* har B-körkort och kan/får köra bil och kan cykla.Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta inom hemtjänsten och/eller arbete i verksamhetssystemen Life Care och/eller Procapita.Du har ett genuint intresse, empati och känsla för omsorg om människor. Du är lyhörd och har förmågan att anpassa ditt arbetssätt utifrån brukarens individuella behov. Vi förutsätter att du har ett professionellt bemötande och förmåga att kunna skapa förtroende samt upprätta goda relationer gentemot brukare, anhöriga och kollegor.För rollen krävs att du är bra på att planera och organisera ditt arbete. Du behöver också kunna omprioritera vid behov. Då det ingår att kunna utföra ensamarbete är du trygg i din yrkesroll och vid akuta situationer. Du har en god förmåga att samarbeta, är ansvarstagande och självständig. Du är öppen för nya idéer och har förmågan att hitta lösningar och möjligheter i olika situationer samt vid förändringar. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Ersättning
