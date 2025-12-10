Undersköterska hemtjänsten
Kinda kommun, Hemtjänst / Undersköterskejobb / Kinda Visa alla undersköterskejobb i Kinda
2025-12-10
, Ydre
, Tranås
, Eksjö
, Boxholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kinda kommun, Hemtjänst i Kinda
Vi söker nya kollegor!
Vill du jobba med människor, påverka andra människors liv och göra skillnad är Kinda kommun stället för dig. Här bryr vi oss om varandra och det är alltid nära till kollegor, chef och medborgare. Vi står inför en spännande framtid och vill fortsätta ge service med hög kvalitet till våra medborgare. Därför vill vi att alla medarbetare ska se möjligheterna, både i det lilla och i det stora. Här arbetar vi med värdegrunden framåtanda, ansvarskänsla och dialog. Den är med oss i det dagliga arbetet, hur vi bemöter varandra och de vi arbetar för, medborgarna.
Undersköterska inom hemtjänsten - Kinda kommun
Hos oss är ingen dag den andra lik. Vi arbetar enligt Individens behov i centrum (IBIC) och sätter alltid brukaren i fokus. Som undersköterska i hemtjänsten är du en viktig del i att skapa trygghet och livskvalitet för våra brukare.
Vi förväntar oss att du har en personlig och yrkesmässig mognad med god självkännedom. Du har en positiv inställning och ser ditt självklara ansvar att bidra till ett gott arbetsklimat. Du delar gärna med dig av dina kunskaper och erfarenheter samtidigt som du är öppen och villig att ta del av andras. Du är lyhörd och öppen för att se våra brukares behov och känner en stor respekt för dina medmänniskor. Då rollen kräver stor flexibilitet är det viktigt att du har lätt för att anpassa dig till nya situationer och hantera förändringar under arbetsdagen på ett positivt sätt.
Kinda kommuns hemtjänst består av en arbetsgrupp i Rimforsa, en i Horn, tre i centralorten Kisa samt en nattpatrull. Din anställning kommer att vara inom Kinda kommuns Vård -och omsorgsförvaltning för närvarande placering i Horns hemtjänst.
I dina arbetsuppgifter ingår:
Stöd och omsorg utifrån brukarens behov och önskemål när det gäller t.ex:
• att hjälpa till med: personlig omvårdnad (hygien, toalett, på-/avklädning)
• vardagsgöromål (städ, tvätt, måltider)
• förflyttningar, läkemedelshantering och rehabträning.
• Dokumentation enligt SOL och HSL.
• Kontaktansvar och ombudsroller.
• Utförande av delegerade insatser från legitimerad personal.
• Trygghetsskapande och goda relationer med brukare och anhöriga.
Vi söker dig som:
• Är utbildad undersköterska eller har likvärdig utbildning.
• Har gärna specialistutbildning (demens, äldrepsykiatri) - meriterande.
• Har erfarenhet av äldreomsorg, helst hemtjänst.
• Är flexibel, ansvarstagande, empatisk och har god samarbetsförmåga.
• Har god datorvana och kan dokumentera väl.
• Behärskar svenska i tal och skrift.
• Har B-körkort och är van att cykla.
Vi erbjuder:
• Ett varierande och utvecklande arbete.
• Möjlighet att påverka och ta ansvar för verksamhetens utveckling.
• Ett stöttande team med fokus på brukarens bästa.
Sista dag att ansöka är 31/12-2025 (rekrytering sker löpande så tveka inte att skicka in din ansökan!) Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C293664". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kinda kommun
(org.nr 212000-0399) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kinda kommun, Hemtjänst Kontakt
Enhetschef
Linus Lindblom linus.lindblom@kinda.se 0494 - 191 57 Jobbnummer
9637328