Undersköterska Hemtjänst
Töreboda kommun, Vård och omsorg / Undersköterskejobb / Töreboda Visa alla undersköterskejobb i Töreboda
2026-06-24
, Mariestad
, Gullspång
, Karlsborg
, Tibro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Töreboda kommun, Vård och omsorg i Töreboda
er).
Om arbetsplatsen
Hemtjänsten i Töreboda och Moholm består av flera arbetsgrupper där undersköterskor och omvårdnadspersonal arbetar med att hjälpa brukare i vardagen. Du arbetar självständigt men också i ett multiprofessionellt team där fokus är brukarens självständighet och oberoende.
Vi söker dig, en Undersköterska som vill vara en del av vårat team, med tillträde från 1 september eller enligt överenskommelse.
I hemtjänsten har vi årsarbetstid och valfri tjänstgöringsgrad vilket gör att du har möjligheter att påverka din arbetstid. Vi använder oss av flexibelt schema som är förlagt dag, kväll och helg.
Som anställd i Töreboda kommun erhåller du friskvårdsbidrag. Publiceringsdatum2026-06-24Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska i hemtjänsten är du delaktig i den vardagliga planeringen utifrån brukarens behov i verksamhetssystemet Lifecare/LMO. Arbetssättet präglas av ett aktiverande/rehabiliterande synsätt där individens egna kunskaper och förmågor sätts i första hand. Träning, motivering och social gemenskap är viktiga ingredienser.
Tillgodose brukarnas individuella behov av omsorg och omvårdnad i deras hem
Genomföra delegerade sjukvårdsinsatser som sker enligt hälso- och sjukvårdslagen
Vård i livets slut
Dokumentation och andra administrativa uppgifterKvalifikationer
Utbildad undersköterska med skyddad yrkestitel
B-körkort
Grundläggande digital kompetens
Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
Du är en ansvarstagande och serviceinriktad undersköterska som sätter individens behov i centrum. Du är bra på att samarbeta med kollegor, brukare, anhöriga och andra samarbetspartners både inom och utom den egna organisationen. Vi förutsätter att du har lätt för att skapa relationer och att du har ett respektfullt bemötande. Det förutsätts också att du är mycket flexibel med ett gott tålamod och ett positivt förhållningssätt.
Meriterande
Erfarenhet av arbete i hemtjänst
Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet
Som Undersköterska inom hemtjänsten kan du förvänta dig en lön mellan 27800 - 33000 kr beroende på erfarenhet och kompetens, individuell lönesättning tillämpas.
Övrig information
Töreboda är en liten kommun med smått fantastiska möjligheter. Här är avstånden korta, naturen nära och med goda pendlingsmöjligheter längs Västra stambanan kan du kombinera karriär och livskvalitet. Töreboda kommun har cirka 9 000 invånare och präglas av ett starkt företagsklimat, ett rikt föreningsliv och närheten till natursköna Göta kanal.
Som arbetsgivare erbjuder Töreboda kommun en miljö där värdeorden: tillväxt, trygghet och tillsammans står i centrum. Idag finns drygt 860 anställda i Töreboda kommun och det finns ett nära samarbete mellan Töreboda och Gullspångs kommuner. Mer information om Töreboda hittar du på Töreboda - för ett nära liv - Töreboda
Vi hanterar ansökningar digitalt via vårt rekryteringsverktyg. Ansökningar som inkommer via e-post eller pappersformat kommer inte att prioriteras. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333225". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Töreboda Kommun
(org.nr 212000-1678)
545 31 TÖREBODA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Töreboda kommun, Vård och omsorg Kontakt
Enhetschef
Sara Arnham sara.arnham@toreboda.se 050618225 Jobbnummer
9976066