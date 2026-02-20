Undersköterska för timvikariat till Vårdcentralen Falkenberg
Till vårdcentralen Falkenberg söker vi nu en undersköterska som vill arbeta på timmar.
Tjänsten kan bli ett vikariat som sträcker sig över sommaren.Publiceringsdatum2026-02-20Om tjänsten
Du kommer att arbeta med alla förekommande arbetsuppgifter för undersköterska på vårdcentral, såsom provtagning, assistera läkare vid undersökningar, blodtrycksmätning, EKG, tidsbokning, hantera 1177, förrådshantering och beställningar.
Om arbetsplatsen
Vårdcentralen Falkenberg är en trivsam och väletablerad vårdcentral. För närvarande har drygt 11 400 patienter valt att lista sig hos oss. Arbetsplatsen ligger centralt i Falkenberg och är lätt att nå via allmänna kommunikationer och med bil. Välfungerande buss- och tågtrafik möjliggör pendling från Halmstad, Varberg och Kungsbacka, liksom från Göteborg.
Vårdcentralen Falkenberg består av läkar- och distriktssköterskemottagning, laboratorieverksamhet, sjukgymnastik, arbetsterapi, BVC, specialistmottagningar för Astma/KOL, diabetes och psykisk ohälsa.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av att arbeta på vårdcentral.
I rollen som undersköterska ser vi att du är flexibel i ditt arbetssätt då ingen arbetsdag är den andra lik. Du har en utpräglad servicekänsla och besitter en förmåga att prioritera i dina arbetsuppgifter. Att du värderar det kollegiala samarbetet är en självklarhet för oss, då vi arbetar tätt i våra professioner. Hos oss värdesätter vi teamkänslan högt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vad Region Halland kan erbjuda dig som undersköterska https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/att-jobba-hos-oss/vara-yrken/underskoterska?mtm_campaign=RH_yrkessida_usk_jobbannonser.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
