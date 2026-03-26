Undersköterska dag
2026-03-26
Vårdhemmet Lugnet söker en ny kollega till verksamheten.
Vårdhemmet Lugnet är ett särskilt boende beläget på landsbygden mellan Märsta och Knivsta. För att ta sig hit krävs bil och körkort. Det finns ingen kollektivtrafik.
På vårdhemmet Lugnet bor det personer med fysiska funktionsnedsättningar som behöver stöd och hjälp i sin vardag.
I tjänsten ingår sedvanligt omvårdnadsarbete, ledsagning, delegering, Peg-skötsel, matlagning, städ, aktiviteter och social samvaro m.m.
Vi önskar att du som söker har ett driv och engagemang att skapa en meningsfull tillvaro för våra boende. Att du inte har några svårigheter att arbeta både självständigt och i grupp.
Vi söker en undersköterska till en dagtjänst 84%.
Dag och kväll. Vardag och helg.
Rekryteringen påbörjas direkt och hanteras löpande.
Vi hanterar endast ansökningar som bifogar cv och personligt brev.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-04-25
E-post: rekrytering@vardhemmetlugnet.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vårdhemmet Lugnet AB
(org.nr 556477-8644)
Vidbo Lugnet Lisenhill (visa karta
)
195 94 MÄRSTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vårdhemmet Lugnet Aktiebolag Kontakt
Ida Hellman Karin Egenaes info@vardhemmetlugnet.se 018-314086 Jobbnummer
9821451