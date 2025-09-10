Undersköterska/boendeassistent Stuxgården
Region Gotland / Undersköterskejobb / Gotland Visa alla undersköterskejobb i Gotland
2025-09-10
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gotland i Gotland
, Oskarshamn
eller i hela Sverige
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Stuxgården
Det finns särskilda boenden för äldre på sex orter på Gotland.
Vi som arbetar här har som uppdrag att hjälpa de äldre under hela dygnet med olika insatser. Verksamheten arbetar i enlighet med den palliativa vårdfilosofin. Med brukaren i centrum arbetar vi med individuella genomförandeplaner, där arbetet planeras och genomförs utifrån vår värdegrund: förtroende, omtanke och delaktighet.
Stuxgården är ett boende med 36 platser varav 24 för personer med demenssjukdom och 12 är särskilda boendeplatser. Boendet är vackert beläget i Fårösund med utsikt över sundet till Fårö med ändamålsenliga lokaler och en fin trädgård.
Hos oss erbjuds du ett viktigt, ansvarsfullt och omväxlande arbete där du kan utvecklas i din yrkesroll. Vi har en erfaren medarbetargrupp där vi värnar om arbetsmiljön. Vi erbjuder dig även kompetensutveckling och friskvård.
Nu söker vi en ny medarbetare till oss på Stuxgården. Publiceringsdatum2025-09-10Arbetsuppgifter
Som undersköterska/boendeassistent på Stuxgården kommer du att arbeta tillsammans med dina kollegor för att motivera och stimulera de äldre. Du utför sedvanliga omvårdnads- och serviceuppgifter så som personlig omvårdnad, medicinering, delegerade HSL-insatser, hushållsbestyr och olika aktiviteter utifrån behov.
På enheten har vi Individens Behov i Centrum (IBIC) som arbetssätt. Vårt förhållningssätt är att skapa trygghet och en meningsfull vardag för våra boende och vi tar hänsyn till allas individuella förutsättningar, behov och önskemål.
Förutom omvårdnad ingår kontaktmannaskap, att arbeta med genomförandeplaner, dokumentera, ha kontakt med anhöriga samt viss administration.
Du arbetar efter ett grundschema med arbetstid dag/kväll och varannan helg.
Vem är du?
Söker du som undersköterska så är du utbildad och har gärna arbetat inom omvårdnadsyrket och/eller äldreomsorgen tidigare. För att anställas som undersköterska krävs att du har rätt att använda den skyddade yrkestiteln enligt gällande regler.
Söker du som boendeassistent är det önskvärt att du har genomfört en gymnasial utbildning. Det är meriterande med någon form av utbildning med inriktning mot vård och omsorg, exempelvis vårdbiträde. Du är även meriterande om du har arbetat inom omvårdnadsyrket och/eller äldreomsorgen tidigare.
Det är meriterande om du har erfarenhet från arbete med kognitiva/medicinska funktionsnedsättningar, BPSD (Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom) och palliativ vård.
Som person är du trygg i både dig själv och i din yrkesroll. Du har ett lugnt förhållningssätt och en vilja att hjälp andra samt hitta lösningar utefter verksamhetens mål och riktlinjer. För att trivas i rollen behöver du vara flexibel och initiativtagande samt arbetar strukturerat både självständigt och i team.
Du har förmåga att anpassa ditt förhållningssätt till olika individers behov och olika situationer samt ser de dagliga utmaningar och förändringar du ställs inför som spännande och utvecklande. Det är viktigt att du är trygg i det svenska språket i både tal och skrift, då all kommunikation och dokumentation sker på svenska. Vi kommer lägga en stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om socialförvaltningen
Som en del av Region Gotland arbetar vi på socialförvaltningen med sociala insatser som rådgivning, stöd och behandling. Våra verksamhetsområden är socialtjänst, hemsjukvård, äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning på hela Gotland. Dygnet runt möter vi människor i alla åldrar och med olika behov; barn, familjer, vuxna och äldre. Tillsammans möjliggör vi goda förutsättningar till vård, stöd och service genom hela livet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/883". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803) Arbetsplats
Stuxgården Kontakt
Weronica Hedin, enhetschef 0498-204391 Jobbnummer
9500989