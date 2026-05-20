Gruppchefer till enheten förebyggande och öppenvård
2026-05-20
Vi söker nu två gruppchefer till enheten förebyggande och öppenvård, en med ansvar för barn och ungdom och en med ansvar för vuxen. Vill du vara med och utveckla framtidens sociala stöd i Nynäshamns kommun? Vill du påverka verksamheten på riktigt, arbeta nära engagerade medarbetare och bidra till att skapa stödinsatser som gör skillnad för kommuninvånarna. Då behöver vi dig. Välkommen till vårt fantastiska team!
Enheten tillhör avdelningen för socialt stöd inom Socialförvaltningen. Här samlas främjande, förebyggande och öppna insatser för invånare i olika livssituationer. Med den nya socialtjänstlagstiftningen har vi stora möjligheter att utveckla arbetssätt, insatser och samverkan framåt.

Dina arbetsuppgifter
Som gruppchef leder, planerar och fördelar du det operativa arbetet inom din grupp. Du stöttar medarbetarna i vardagen, säkerställer kvalitet och följer upp att verksamheten bedrivs enligt lagstiftning, riktlinjer, budget och policys. Du har personalansvar och genomför bland annat medarbetar- och lönesamtal samt hanterar personalärenden i nära samarbete med enhetschef. Du har också ett visst arbetsmiljöansvar.
En viktig del av rollen är att driva utveckling och förändring. Du bidrar till att omsätta strategiska mål i praktiken, utveckla arbetssätt och skapa förutsättningar för en hållbar, lärande och attraktiv arbetsmiljö.
Du kommer att arbeta i ett nära samledarskap tillsammans med din gruppchefskollega. Samledarskapet ger goda möjligheter till stöd, gemensamt ansvarstagande och erfarenhetsutbyte i vardagen. Det skapar bättre förutsättningar för reflektion, utveckling och hållbara beslut samtidigt som ni tillsammans driver verksamheten framåt.
Rollen som gruppchef är både utvecklande och varierande. Du får möjlighet att påverka verksamheten på riktigt, arbeta nära engagerade medarbetare och bidra till att skapa stödinsatser som gör skillnad för kommuninvånarna. Ingen dag är den andra lik och du får kombinera ledarskap, utvecklingsarbete och samverkan i ett meningsfullt uppdrag.
Våra två grupper
Barn och ungdom: Du ansvarar för medarbetare inom bland annat familjecentral, familjebehandlare, fältsekreterare, Mini-Maria och skolsocionomer. Uppdraget innebär nära samverkan med exempelvis skola, polis, fritid, myndighetsutövning och andra interna och externa aktörer.
Vuxen: Du ansvarar för medarbetare inom bland annat behandlare, anhörigsamordnare, äldre- och funktionshinderlots, trygghetsvärdar, träffpunkt och SKKP. Uppdraget innebär nära samverkan med exempelvis sjukvård, frivård, myndighetsutövning och andra interna och externa aktörer.
Ange i din ansökan vilken av grupperna du söker till. Det går även bra att ange om du är intresserad av båda tjänsterna.
Om arbetsplatsen
Socialförvaltningens uppdrag är att erbjuda individanpassat stöd och service inom områden som äldreomsorg, funktionsnedsättning, barn och familj, vuxenstöd samt ekonomiskt bistånd. Verksamheten finns som stöd för kommuninvånarna genom hela livet.
Enheten för förebyggande arbete och öppenvård tillhör avdelningen socialt stöd inom Socialförvaltningen och ansvarar för de öppna insatser som erbjuds invånarna.
Arbetet omfattar både förebyggande insatser och biståndsbedömda stöd riktade till barn, ungdomar och deras familjer. Inom enheten ges även stöd till vuxna utifrån olika behov.
Det här söker vi hos dig
För att lyckas i rollen har du:
socionomexamen eller annan akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
chefs- eller ledarerfarenhet
minst tre års dokumenterad erfarenhet av arbete inom socialtjänsten
kunskap om gällande lagstiftning
grundläggande datakunskaper
god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
B-körkort
För tjänsten med inriktning barn och ungdom är erfarenhet av arbete inom socialtjänstens barn- och ungdomsområde särskilt relevant. För tjänsten med inriktning vuxen är erfarenhet av arbete inom socialtjänst riktat mot vuxna särskilt relevant.
Det är meriterande om du har erfarenhet av öppenvård, psykosocialt arbete, arbetsledande funktion, LifeCare, uppföljning och utvärdering av insatser, lokal evidens, förändringsledning, ORS-SRS, Signs of Safety, familjebehandling eller behandling riktad mot vuxna.
Personliga egenskaper vi letar efter
För att lyckas i rollen behöver du ha god samarbetsförmåga och kunna skapa förtroendefulla relationer både internt och externt. Du är stabil och behåller lugn och fokus även i pressade situationer. Du är självgående, tar ansvar för ditt uppdrag och driver processer framåt.
Vi söker också dig som är initiativtagande, tydlig i din kommunikation och har helhetssyn. Du kan skapa struktur, tydliggöra förväntningar och bidra till utveckling både i den egna gruppen och i enheten som helhet.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Utdrag ur belastningsregistret är ett krav vid anställning för båda tjänsterna.
Det här erbjuder vi dig
Hos oss får du ett meningsfullt uppdrag där du är med och utvecklar stöd som gör skillnad för Nynäshamns invånare. Du får nära till chef och kollegor, möjlighet att påverka och vara del av en ny avdelning i utveckling.
Som gruppchef erbjuds du extern gruppchefshandledning tillsammans med övriga gruppchefer på förvaltningen. Du får även intern chefsutbildning och möjlighet att delta i kommunens övergripande satsning på UGL - utveckling av grupp och ledare.
Vi erbjuder bland annat betalda klämdagar, flextid, kortare arbetstid under sommaren, möjlighet till distansarbete, fri tillgång till gym eller friskvårdsbidrag. Du kan även ta del av kommunens aktiva personalförening med aktiviteter och möjlighet att hyra stugor i fjällen och skärgården.
Vår rekryteringsprocess
Vi tillämpar löpande urval och använder en kompetensbaserad rekryteringsmetod för en rättvis och objektiv bedömning. Mångfald är en tillgång, och vi välkomnar alla sökande. Som en del av rekryteringsprocessen kan arbetspsykologiska tester komma att genomföras. Provanställning kan komma att tillämpas.
Vi ser fram emot din ansökan och hoppas att du vill bli en del av vårt team!
Information om tjänsten
Tillträde: enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidare
Sysselsättningsgrad: Heltid
Antal lediga befattningar: 2

Jobbnummer
9917706