Tumba gymnasium söker meriterad och skicklig kock
Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, fritidshem, grundskola, gymnasium samt anpassad grund- och gymnasieskola. Vi har drygt 3 200 medarbetare vid 40 förskolor, 22 grundskolor och fyra gymnasieskolor. Här finns ett stort engagemang för att alla barn och elever ska få undervisning av hög kvalitet, möjlighet att utvecklas och att nå sin fulla potential. I Botkyrka ser vi att framgång i skolan är nyckeln till ett gott liv och den starkaste skyddsfaktorn för framtiden.Publiceringsdatum2026-05-20Beskrivning
På Tumba gymnasium är en av Storstockholms mer välfungerande skolor och vi tar emot elever från närmare 20 kommuner. Varje dag tillagar och serverar vår skolrestaurang 1300 portioner samtidigt som vi levererar ytterligare 400 portioner till närliggande skolor.
Du som söker jobbet är utbildad kock, kunnig matlagare och van att jobba i högt tempo med arbetslag som är högpresterande inom yrket. Du har erfarenhet att jobba med stora volymer och känner ansvar och glädje att leverera kvalitativ mat åt våra ungdomar.
Matsalsteamet leds av en mycket meriterad och skicklig restaurangchef och som kock blir du hans högra hand och får möjlighet att utvecklas ytterligare. Matsalsteamet består av 10 medarbetare som alla kan jobbet och levererar med hög kvalitet. Det gäller att vara en lagspelare och gilla att jobba tillsammans med goda kollegor.
Vi har som mål att undvika prefabricerade produkter i så hög grad som möjligt utifrån ekonomi och arbetstidsaspekter. Vi är alltid positiva till ny input när det gäller allt som gör vår goda skolmat ännu bättre. Dina arbetsuppgifter
Tjänsten kräver att du har kunskap om egenkontrollprogram och näringslära. Även specialkost ingår i arbetsbeskrivningen.
Tillsammans med restaurangchef skriver du veckomenyer och planerar inköp. Viktigt att du är van vid framförhållning och att du har en bra förmåga att improvisera.
Ditt huvudansvar är matlagning och planering för kommande lunchserveringar samt eventuella specialbeställningar som går i linje med skolans verksamhet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad utbildad kock med goda referenser från tidigare arbetsplatser. Dokumenterade kunskaper om specialkost, egenkontroller och näringslära och vana av att arbeta i storkök med högt tempo.
Vi ser att du är:
Välutbildad och kompetent för uppdraget
Strukturerad och tydlig i ditt arbetssätt
Flexibel och lösningsfokuserad inför oförutsedda situationer.
Samarbetsorienterad och trivs med att arbeta i ett team. Anställningsvillkor
HÖK. Tillsvidareanställning även om provanställning kan förekomma.
För tjänster på Utbildningsförvaltningen i Botkyrka kommun kommer du som blivande medarbetare att genomgå en bakgrundskontroll.
Läs mer om bakgrundskontroller här: https://www.botkyrka.se/bakgrundskontroll
Botkyrka är en kommun full av kontraster där storstadens förortsmiljö möter landsbygdens skogar, ängar, sjöar och havskust. Här talas över 100 språk, här bor och arbetar människor med bakgrund från hela världen.
Vi erbjuder en inspirerande arbetsplats full av möjligheter där vi tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för en hållbar framtid.
Vi har goda och trygga arbetsvillkor med kollektivavtal och flera förmåner för att du ska trivas och utvecklas på jobbet. Läs mer här: Vårt arbetsgivarerbjudande
Övrig information
För tjänster inom exempelvis vård-skola-omsorg i Botkyrka kommun behöver du som blivande medarbetare visa utdrag ur Polisens belastningsregister.
Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering för att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och därmed motverka diskriminering.
