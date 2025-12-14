Undersköterska/boendeassistent Stuxgården
2025-12-14
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Stuxgården
På Gotland finns särskilda boenden för äldre på sex orter.
Här arbetar vi med uppdraget att dygnet runt ge stöd och insatser till de äldre utifrån deras individuella behov. Verksamheten följer den palliativa vårdfilosofin och sätter brukaren i centrum. Genom individuella genomförandeplaner planeras och genomförs insatserna i enlighet med vår värdegrund: förtroende, omtanke och delaktighet.
Stuxgården är ett boende med 36 platser varav 24 för personer med demenssjukdom och 12 är särskilda boendeplatser. Boendet är vackert beläget i Fårösund med utsikt över sundet till Fårö med ändamålsenliga lokaler och en fin trädgård.
Hos oss erbjuds du ett viktigt, ansvarsfullt och omväxlande arbete där du kan utvecklas i din yrkesroll. Vi har en erfaren medarbetargrupp där vi värnar om arbetsmiljön. Vi erbjuder dig även kompetensutveckling och friskvård.
Nu söker vi två nya medarbetare till oss på Stuxgården.
Som undersköterska/boendeassistent på Stuxgården kommer du bland annat att:
Motivera och stimulera de äldre i det dagliga livet tillsammans med dina kollegor.
Utföra sedvanliga omvårdnads- och serviceuppgifter såsom personlig omvårdnad, medicinering och delegerade HSL-insatser, hushållsbestyr och genomförande av olika aktiviteter utifrån behov.
Arbeta utifrån IBIC (Individens Behov i Centrum) med fokus på trygghet, meningsfull vardag och individuella behov för varje boende.
Vara kontaktperson och arbeta med genomförandeplaner.
Dokumentera enligt gällande rutiner och ha kontakt med anhöriga.
Utföra viss administration kopplad till uppdraget.
Arbetstid är enligt grundschema, med dag- och kvällspass samt tjänstgöring varannan helg.
Vem är du?
Du som söker tjänsten som undersköterska är utbildad och har gärna tidigare erfarenhet från omvårdnadsyrket och/eller äldreomsorgen. För att kunna anställas som undersköterska krävs att du uppfyller de regler som ger rätt att använda den skyddade yrkestiteln.
Det är önskvärt att du som söker tjänsten som boendeassistent har en gymnasial utbildning. Det är dessutom meriterande om du har en utbildning med inriktning mot vård och omsorg, exempelvis som vårdbiträde, samt om du har tidigare erfarenhet från omvårdnadsyrket och/eller äldreomsorgen.
Det är meriterande om du har erfarenhet från arbete med kognitiva/medicinska funktionsnedsättningar, BPSD (Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom) och palliativ vård.
Som person är du trygg i både dig själv och i din yrkesroll. Du har ett lugnt förhållningssätt och en vilja att hjälp andra samt hitta lösningar utefter verksamhetens mål och riktlinjer. För att trivas i rollen behöver du vara flexibel och initiativtagande samt arbetar strukturerat både självständigt och i team.
Du har förmåga att anpassa ditt förhållningssätt till olika individers behov och olika situationer samt ser de dagliga utmaningar och förändringar du ställs inför som spännande och utvecklande. Det är viktigt att du är trygg i det svenska språket i både tal och skrift, då all kommunikation och dokumentation sker på svenska. Vi kommer lägga en stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om socialförvaltningen
Som en del av Region Gotland arbetar vi på socialförvaltningen med sociala insatser som rådgivning, stöd och behandling. Våra verksamhetsområden är socialtjänst, hemsjukvård, äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning på hela Gotland. Dygnet runt möter vi människor i alla åldrar och med olika behov; barn, familjer, vuxna och äldre. Tillsammans möjliggör vi goda förutsättningar till vård, stöd och service genom hela livet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1207". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803) Arbetsplats
Stuxgården Kontakt
Weronica Hedin, Enhetschef 0498-204391 Jobbnummer
9643189