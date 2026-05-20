Förskollärare till äldreavdelning Garnvindeskolans förskola
2026-05-20
Vi söker dig som vill vara med och forma morgondagens Ale. Hos oss är du med och levererar service och tjänster av bästa kvalitet till Aleborna. Tillsammans skapar 2 500 medarbetare ett Ale, kommunen som fokuserar på invånarna och deras behov. Bli en av oss!
Om arbetsplatsen
Garnvindeskolans förskola är en mindre förskola i Skepplanda som består av ca 38 äldrebarn fördelade på två avdelningar. Garnvindeskolans förskola delar lokaler med Garnvindeskolan och ligger i nära anslutning till Kyrkskolans förskola, där våra yngrebarn går. Det finns samarbete mellan de två förskolorna samt en naturlig förbindelse med skolan.
Vi arbetar med att ge barnen en bra start i livet och strävar efter att barn, pedagoger och vårdnadshavare ska känna inflytande över sin vardag och över verksamheten. Vi utvecklar vår organisation och vårt pedagogiska arbetssätt med nyfikenhet, lyssnande och kreativitet. Vi lägger stor vikt i trygghet och det personliga mötet mellan barn-pedagog-vårdnadshavare. För att skapa detta är reflektion och systematiskt kvalitetsarbete en viktig del i vårt arbete.
Hos oss ges du möjlighet att arbeta på en mindre förskola med alla styrkor och fördelar det innebär, samtidigt som du också kommer ingå i ett större sammanhang ihop med våra syskonförskolor i Skepplanda och Alvhem.
Utifrån förskollärarens kravprofil ingår arbetsuppgifter som delas in under Utbildningsansvar, Undervisningsansvar och Pedagogiskt ledaransvar. Som ansvarig förskollärare skapar du tillsammans med dina kollegor en utbildning där barnet och dess utveckling står i fokus. Du driver och ansvarar ihop med arbetslaget för planering, undervisning, reflektion, pedagogisk dokumentation, utvärdering och analys av arbetet kring barns utveckling och lärande. Det gemensamma arbetet på huset är också en viktig del där du ihop med övriga förskollärare främjar samsyn och en röd tråd för husets utbildning.
Aktuell tjänst är på äldre-avdelning med barn i åldrarna 3-5år.Kvalifikationer
Vi eftersöker dig som brinner för arbete med de äldre åldrarna och som har några års erfarenhet av detta.
Du är legitimerad förskollärare som är väl förtrogen med förskolans styrdokument och de förväntningar som ställs på dig som förskollärare och känner dig trygg i din yrkesroll. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och förmåga att ta egna initiativ och arbeta självständigt i enlighet med uppdraget.
Du behärskar det svenska språket i tal och skrift och har en god känsla för kommunikation, samarbete och omdöme i alla delar som ingår i en förskollärares roll och ansvar. Du bör även ha god digital kompetens och vana.Övrig information
Meriterande är om du har erfarenhet och intresse av att utveckla utemiljöer på förskolan. Vi ser även det som meriterande om du lockas av estetiska lärprocesser och har erfarenhet av detta.
Giltigt utdrag från belastningsregister ska visas upp, via digital brevlåda via mejl eller till ansvarig rekryterare när ni träffas i slutfasen (utdraget ska vara giltigt inom 1 år). Ansökningsblanketten hittar du här: Belastningsregistret - begära utdrag | Polismyndigheten
Vår värdegrund bygger på att tillsammans tar vi ansvar och skapar förtroende. Vi är måna om att våra medarbetare i Ale mår bra och erbjuder där det är möjligt flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag samt förmånliga kollektivavtal. Vill du veta mer om hur det är att arbeta i Ale kommun? Läs mer här: https://ale.se/om-kommunen/jobba-i-ale-kommun.html
Tillsammans skapar vi möjligheter, här finns en plats för alla och vi har nära till varandra.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa giltig ID-handling. Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Varbi.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Vill du veta mer om hur det är att arbeta i Ale kommun? Läs mer här: Jobba i Ale kommun | Ale kommun
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
