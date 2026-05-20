Verksamhetschef till Vårdcentralen Nygatan
Region Östergötland / Sjukvårdschefsjobb / Linköping
2026-05-20
eller i hela Sverige
Nu söker vi en verksamhetschef som vill vara med och leda vår vårdcentral in i nästa fas. Med blicken framåt och fokus på kvalitet, arbetsmiljö och hållbar utveckling får du möjlighet att navigera i en verksamhet där både arbetssätt och förutsättningar successivt utvecklas.
Vårt erbjudande
Primärvårdscentrum Östergötland består av 33 regiondrivna vårdcentraler, 4 jourcentraler, Vårdcentrum Finspång, migrationshälsa, barnhälsovårdsenheten, 1177 via telefon och allmänmedicinskt utbildningscentrum. Vi bedriver en bred primärvårdsverksamhet där vi erbjuder vård till alla genom hela livet; nyfödda, barn och ungdomar, vuxna och äldre. Primärvården är navet i hälso- och sjukvården, vår ambition är att primärvården ska vara varje medborgares naturliga och första ingång till hälso- och sjukvård.
Vårdcentralen Nygatan har cirka 11 000 listade patienter i en spridd åldersfördelning. Du kommer jobba med kompetenta kollegor som välkomnar dig till vårt team. Vi erbjuder dig som verksamhetschef en skräddarsydd introduktion efter dina behov. Under första halvan av 2027 planeras en flytt av den fysiska vårdcentralen och med det byter vårdcentralen namn. De nya lokalerna ligger på gångavstånd från nuvarande och är fullt ut anpassade efter vårdcentrals-verksamhet och för medarbetare kommer nya och utvecklade metoder och arbetssätt att utvecklas.
Publiceringsdatum2026-05-20Dina arbetsuppgifter
I uppdraget kommer du att leda, planera och utveckla verksamheten. Du har ansvar för budget, personal, arbetsmiljö, patientsäkerhet och medicinsk kvalité i nära samarbete med vårdenhetschef. Din roll är värdefull då du tillsammans med medarbetarna översätter verksamhetens mål i dagligt arbete och har fokus på att utveckla och förbättra verksamheten. Som verksamhetschef för vårdcentralen utgör du en viktig aktör i stadsdelen, där samarbetet med andra aktörer utgör en del av uppdraget. Likaså krävs ett intresse för att mångfald och ett engagemang för förebyggande arbete för att lyckas i rollen.
Som verksamhetschef är du med och bidrar till den gemensamma utvecklingen av primärvården inom Region Östergötland. Det finns även möjlighet till kompetensutveckling för dig som chef inom Region Östergötland. Som chef hos oss har du möjlighet att ha viss procent av tjänsten i din grundprofession inom hälso- och sjukvård. På så vis får du en bra inblick i verksamheten på vårdcentralen och kan behålla en fot i det patientnära arbetet.
Dina närmaste kolleger är andra verksamhetschefer på regiondrivna vårdcentraler i centrala Östergötland (Linköping, Kisa, Åtvidaberg och Ydre). Du ingår i primärvårdens chefsforum och rapporterar närmst till primärvårdsområdeschef.
Arbetsgrupp
Vi är cirka 45 medarbetare på vårdcentralen som trivs tillsammans i ett öppet arbetsklimat. Vi är en driven arbetsgrupp som ser fram emot att fortsätta utveckla verksamheten och arbetssätt.
På vårdcentralen finns läkarmottagning, specialistsköterskemottagningar, sjuksköterske-mottagningar, barnavårdscentral, undersköterskemottagningar, samtalsmottagning, rehabkoordinator och dietist. Vi ansvarar även för läkarmedverkan på några av kommunens särskilda boenden.
Om dig
Vi söker dig som har en relevant högskoleexamen inom hälso- och sjukvård som till exempel sjuksköterska, kurator eller läkare. Erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård är ett krav.
Du har erfarenhet av att arbeta som chef, ledningsfunktion eller annan ledarerfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta inom primärvård och är väl förtrogen med de krav och utmaningar som en vårdcentral ställs inför. Du behärskar svenska och engelska i både tal och skrift då arbetsuppgifterna kräver detta.
Du har ett närvarande och tillgängligt ledarskap som ger sig uttryck genom din förmåga att motivera, skapa engagemang och delaktighet i den grupp du verkar i. Du skapar riktning, engagemang och delaktighet och driver utvecklings- och förändringsarbete med fokus på kvalitet, hållbarhet och verksamhetens uppdrag. Som person är du lugn, stabil och kontrollerad i stressituationer. Vidare samarbetar du bra med andra människor, lyssnar och kommunicerar på ett lyhört och tydligt sätt, samtidigt som du har förmåga att sätta dig in i någon annans perspektiv. Du ser positivt på samverkan mellan professioner. Som verksamhetschef ser du helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Du förstår din roll, men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Ansökan och anställning
Intervjuer planeras att genomföras under vecka 25. Du kommer erbjudas en tillsvidareanställning på heltid i din grundprofession. Chefsuppdraget är ett tidsbegränsat förordnande på 4 år. Tillträde efter överenskommelse.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal.
9917686