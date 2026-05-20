Tandsköterska, Specialistkliniken för käkkirurgi Göteborg
2026-05-20
I Folktandvården Västra Götaland bidrar du till jämlik hälsa och livskvalitet för alla människor i alla livets stunder. Här möter du en kultur präglad av samarbete, engagemang och glädje och har tillgång till modern teknik och experter inom alla områden. Det finns alltid någon att lära av och många att trivas med. Vi erbjuder stabiliteten för en trygg vardag och möjligheter att växa under hela ditt fortsatta yrkesliv.
Bli en del av något större. Välkommen till Folktandvården!
Nu söker vi två självgående tandsköterskor som förstår vikten av god service och bra bemötande: En tjänst i Göteborg och en i Mölndal
Huvuduppdrag och arbetsuppgifter
Kliniken i Göteborg är belägen på Odontologen. Inom kliniken bedrivs allt ifrån högspecialiserad vård i samarbete med Sahlgrenska universitetssjukhus till dentoalveolär- och implantatkirurgi. Vi bedriver patientnära forskning och utveckling med fokus på ortognat och rekonstruktionskirurgi. Vi bedriver även handledning av ST-tandläkare, utbildning av tandläkarstudenter och kursverksamhet och du kommer även delta i klinikens auskultations och konsultationsverksamhet.
Vi arbetar i en positiv anda där teamarbete och utveckling av verksamheten är naturliga inslag. Vi tycker det är spännande med utmaningar och nytänkande och strävar efter att engagera alla medarbetare i klinikens utvecklingsarbete.
Specialistkliniken för käkkirurgi i Göteborg har 9 behandlingsrum. Sammanlagt är vi 35 medarbetare fördelat på Specialister, ST-tandläkare, Tandläkare, Tandsköterskor, Sekreterare
Kliniken i Mölndal är belägen inom Mölndals sjukhus område och består av tre behandlings rum. Sammanlagt är vi 15 medarbetare fördelat på Specialister, ST-tandläkare, Tandläkare, Tandsköterskor, Sekreterare
I tjänsten ingår bland annat:
Att assistera vid undersökningar och behandlingar och kirurgi
Arbete i sterilen och receptionen
Vana av receptionsarbete är också meriterande
Vi är en VFU-klinik och tar emot studenter från tandläkar- och tandhygienistutbildningarna vid Göteborgs universitet. Handledning/assistans av studenter kan också bli en del av tjänsten.
Läs gärna mer om våra öppettider och hur du hittar hit: Käkkirurgi, Göteborg - Folktandvården (vgregion.se)
Kompetenskrav och profil
Utbildad tandsköterska med en utbildning av MYH (Myndigheten för Yrkeshögskolor)
Intresse för både barntandvård och vuxentandvård
Goda kunskaper i svenska språket, såväl i tal som skrift
Förmåga att organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och klokt sätt
Kunna ge ett stabilt och lugnt intryck även när det är mycket att göra
Självständigt sköta administration
Förmåga att samarbeta och relatera till andra människor på ett lyhört sätt
Bidra till verksamhetens utveckling genom att aktivt delta i klinikens förbättringsarbete
Ett plus om du gått Vidareutbildning i käkkirurgisk operationssjukvård för tandsköterskor 15 poäng
Är du ny i yrket får du ett individuellt upplagt handledningsprogram under första tiden. Handledningsprogrammet är en del av vårt tvååriga utvecklingsprogram för nyutbildade tandsköterskor.
Om rekryteringsprocessen
Du som inte redan är anställd hos oss blir kontaktad av rekryterare på HR-enheten för intervju. Efter ansökningstidens slut gör klinikchefen ett urval av de sökande och kallar till intervju på kliniken. Dessa intervjuer är planerade till fredag 27/2.
Folktandvården Västra Götalandsregionen gör kontroll i misstanke- och belastningsregister innan anställning.
Publiceringsdatum2026-05-20
