Undersköterska/Boendeassistent Pjäsen
Region Gotland / Undersköterskejobb / Gotland Visa alla undersköterskejobb i Gotland
2026-04-27
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gotland i Gotland
, Oskarshamn
eller i hela Sverige
Pjäsen är ett modernt äldreboende centralt beläget i Visby, med totalt 100 lägenheter fördelade på fyra våningsplan. Vi är stolta över vår breda kompetens och våra engagerade medarbetare som stöttar varandra över våra 10 avdelningar. Tre av dessa avdelningar är specialiserade för boende med demenssjukdom.
Hos oss står alltid den boende i centrum, och vi arbetar med individuella genomförandeplaner som utgår från vår gemensamma värdegrund: förtroende, omtanke och delaktighet.
Vill du skapa en meningsfull vardag på Pjäsens äldreboende? Just nu söker vi en undersköterska eller boendeassistent till vårt team!
Som undersköterska/boendeassistent kommer du bland annat att:
skapa trygghet och ge stöd till brukarna tillsammans med kollegor
hjälpa, motivera och stötta brukare med omvårdnadsinsatser utifrån individuella behov och önskemål
utföra personlig omvårdnad samt medicinska insatser på delegation av legitimerad personal
ansvara för matlagning, ledsagning, inköp, städning och tvätt
arbeta utifrån individanpassade genomförandeplaner och dokumentera med brukaren i centrum
ha uppdrag som fast omsorgskontakt/kontaktman
samarbeta dagligen med hemsjukvård, rehab, biståndshandläggare och andra hemtjänstgrupper
använda digitala planeringsverktyg i det dagliga arbetet
arbeta flexibelt mellan våra avdelningar och våningsplan vid behov
Arbetstiden följer ett grundschema med dag- och kvällspass samt arbete varannan helg.
Vem är du?
För att anställas som undersköterska krävs att du har rätt att använda den skyddade yrkestiteln enligt gällande regler.
Söker du som boendeassistent så har du genomfört en gymnasial utbildning. Det är meriterande med någon form av utbildning med inriktning mot vård och omsorg, exempelvis vårdbiträde.
Det är meriterande om du erfarenhet inom äldreomsorg samt erfarenhet av att arbeta med personer med kognitiva eller medicinska funktionsnedsättningar, eller inom palliativ vård.
Vi söker dig som har en hög grad av personlig mognad och som kan arbeta självständigt med ett tryggt och ansvarsfullt förhållningssätt. Du är flexibel och har lätt för att anpassa dig efter både verksamhetens och brukarnas behov. Du bidrar till ett positivt arbetsklimat och arbetar väl tillsammans med kollegor, anhöriga och andra yrkesgrupper. Du har pedagogisk insikt och kan bemöta brukarna på ett tydligt, respektfullt och individanpassat sätt. Vidare är du serviceinriktad och har en helhetssyn där du alltid sätter den äldres välbefinnande i centrum.
Eftersom all dokumentation och kommunikation sker på svenska är det viktigt att du behärskar språket väl, både i tal och skrift.
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas, https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/
Om du kallas på intervju så ska du kunna styrka med ett dokument att du får lov att arbeta i Sverige. Dokument kan vara pass, nationellt ID-kort eller personbevis, https://skatteverket.se/privat/folkbokforing/personbevis.4.18e1b10334ebe8bc80003671.html
Intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan!
Varför välja Region Gotland?
Vi är öns största arbetsgivare - med över 200 olika yrken och 7000 medarbetare i Sveriges enda kombinerade region och kommun. Tillsammans utvecklar vi ett hållbart, tryggt och välmående Gotland för alla som bor på och besöker ön.
På Gotland finns ett rikt kulturliv, storslagen natur och en kreativ entreprenörsanda. Över 61 000 personer har valt att kalla Gotland för sitt hem, året runt. Är du inte en av oss än, men nyfiken på att bli? Läs mer om livet på ön på www.gotland.com/flytta-hit
Vi värnar om våra medarbetare och är stolta över våra förmåner. Läs gärna mer på www.gotland.se/formaner
På Instagramkontot @viarregiongotland kan du följa våra medarbetare och se bredden i våra olika verksamheter.
Så rekryterar vi
Vi arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet i enlighet med de kompetenser som beskrivs i annonsen. På så vis jobbar vi även aktivt för att motverka diskriminering.
Vi är måna om säkerhet och kvalité i våra rekryteringar och du kan därför komma att omfattas av kontroller inför anställning. Om det är aktuellt får du mer information av rekryterare. ID-handling och personbevis behöver alltid uppvisas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver erbjudas medarbetare med företrädesrätt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803), http://www.gotland.se/ledigajobb
Pjäsgatan 10-12 (visa karta
)
621 38 VISBY Arbetsplats
Pjäsen Kontakt
rekryterare
Margita Lovén margita.loven@gotland.se 0498-203575 Jobbnummer
9876754