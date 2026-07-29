Undersköterska/boendeassistent
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2026-07-29
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På Gotland finns särskilda boenden för äldre på sex orter. Här arbetar vi med uppdraget att dygnet runt ge stöd och insatser till de äldre utifrån deras individuella behov. Verksamheten följer den palliativa vårdfilosofin och sätter brukaren i centrum. Genom individuella genomförandeplaner planeras och genomförs insatserna i enlighet med vår värdegrund: förtroende, omtanke och delaktighet.
Stuxgården är ett boende med 36 platser varav 24 för personer med demenssjukdom och 12 är särskilda boendeplatser. Boendet är vackert beläget i Fårösund med utsikt över sundet till Fårö med ändamålsenliga lokaler och en fin trädgård.
Hos oss erbjuds du ett viktigt, ansvarsfullt och omväxlande arbete där du kan utvecklas i din yrkesroll. Vi har en erfaren medarbetargrupp där vi värnar om arbetsmiljön. Vi erbjuder dig även kompetensutveckling och friskvård.
Nu söker vi en nya medarbetare till vår demensavdelning på Stuxgården!Publiceringsdatum2026-07-29Arbetsuppgifter
Som undersköterska/boendeassistent på Stuxgården kommer du bland annat att:
Motivera och stimulera de äldre i det dagliga livet tillsammans med dina kollegor.
Utföra sedvanliga omvårdnads- och serviceuppgifter såsom personlig omvårdnad, medicinering och delegerade HSL-insatser, hushållsbestyr och genomförande av olika aktiviteter utifrån behov.
Arbeta utifrån IBIC (Individens Behov i Centrum) med fokus på trygghet, meningsfull vardag och individuella behov för varje boende.
Vara kontaktperson och arbeta med genomförandeplaner.
Dokumentera enligt gällande rutiner och ha kontakt med anhöriga.
Utföra viss administration kopplad till uppdraget.
Arbetstid är enligt grundschema, med dag- och kvällspass samt tjänstgöring varannan helg.
För tjänsten som undersköterska inom särskilt boende är ingångslöneintervallet 29 000–34 000 kronor per månad. För befattningen boendeassistent inom särskilt boende är ingångslöneintervallet 24 000–30 000 kronor per månad.
Vi tillämpar individuell lönesättning. Slutlig lön fastställs utifrån utbildning, relevant erfarenhet, kompetens och ansvar i rollen samt med hänsyn till gällande kollektivavtal.
Vem är du?
Du som söker tjänsten som undersköterska är utbildad och har gärna tidigare erfarenhet från omvårdnadsyrket och/eller äldreomsorgen. För att kunna anställas som undersköterska krävs att du uppfyller de regler som ger rätt att använda den skyddade yrkestiteln.
Det är önskvärt att du som söker tjänsten som boendeassistent har en gymnasial utbildning. Det är dessutom meriterande om du har en utbildning med inriktning mot vård och omsorg, exempelvis som vårdbiträde, samt om du har tidigare erfarenhet från omvårdnadsyrket och/eller äldreomsorgen.
Det är meriterande om du har erfarenhet från arbete med kognitiva/medicinska funktionsnedsättningar, BPSD (Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom) och palliativ vård. Det är även meriterande om du har körkort.
Som person är du trygg i både dig själv och i din yrkesroll. Du har ett lugnt förhållningssätt och en vilja att hjälp andra samt hitta lösningar utefter verksamhetens mål och riktlinjer. För att trivas i rollen behöver du vara flexibel och initiativtagande samt arbetar strukturerat både självständigt och i team.
Du har förmåga att anpassa ditt förhållningssätt till olika individers behov och olika situationer samt ser de dagliga utmaningar och förändringar du ställs inför som spännande och utvecklande.
I enlighet med det nya språkkravet behöver du behärska svenska väl i tal och skrift, för att säkerställa trygg omsorg, god och korrekt dokumentation.
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas, klicka här för att beställa https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
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Varmt välkommen med din ansökan!
Varför välja Region Gotland?
Vi är öns största arbetsgivare – med över 200 olika yrken och 7000 medarbetare i Sveriges enda kombinerade region och kommun. Tillsammans utvecklar vi ett hållbart, tryggt och välmående Gotland för alla som bor på och besöker ön.
På Gotland finns ett rikt kulturliv, storslagen natur och en kreativ entreprenörsanda. Över 61 000 personer har valt att kalla Gotland för sitt hem, året runt. Är du inte en av oss än, men nyfiken på att bli? Läs mer om livet på ön på www.gotland.com/flytta-hit
Vi värnar om våra medarbetare och är stolta över våra förmåner. Läs gärna mer på www.gotland.se/formaner
På Instagramkontot @viarregiongotland kan du följa våra medarbetare och se bredden i våra olika verksamheter.
Så rekryterar vi
Vi arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet i enlighet med de kompetenser som beskrivs i annonsen. På så vis jobbar vi även aktivt för att motverka diskriminering.
Vi är måna om säkerhet och kvalité i våra rekryteringar och du kan därför komma att omfattas av kontroller inför anställning. Om det är aktuellt får du mer information av rekryterare. ID-handling och personbevis behöver alltid uppvisas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver erbjudas medarbetare med företrädesrätt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803), http://www.gotland.se/ledigajobb
Stuxgården (visa karta
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621 00 FÅRÖSUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stuxgården Kontakt
Matilda Hägg Struwe, Rekryterare 0498-203574 Jobbnummer
10015442