Undersköterska/Boendeassistent
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2026-06-23
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I Hemse finns fyra hemtjänstgrupper som arbetar nära varandra och tillsammans ansvarar för hemtjänsten på hela södra Gotland. Här blir den gotländska naturen en naturlig del av arbetsdagen, samtidigt som samarbete, omtanke och engagemang präglar vårt arbete.
Att arbeta i hemtjänsten handlar om möten, omsorg och att skapa trygghet för människor i deras eget hem. Genom ditt stöd bidrar du till att våra brukare kan leva ett självständigt och meningsfullt liv.
Du arbetar självständigt hemma hos brukarna men är alltid en del av ett team där vi stöttar och hjälper varandra. Arbetet är varierat och kräver flexibilitet – ingen dag är den andra lik.
Hos oss får du ett meningsfullt arbete där du varje dag bidrar till trygghet, livskvalitet och välmående för andra. Tillsammans med engagerade kollegor blir du en viktig del av ett arbete som verkligen gör skillnad.
Nu söker vi sex nya kollegor som vill vara med och göra skillnad i människors vardag!Publiceringsdatum2026-06-23Arbetsuppgifter
I ditt arbete kommer du bland annat att:
Ge stöd, hjälp och motivation utifrån varje brukares individuella behov och önskemål.
Utföra personlig omvårdnad.
Genomföra medicinska insatser på delegation.
Hjälpa till med matlagning, ledsagning, inköp, städ och tvätt.
Arbeta utifrån tydliga genomförandeplaner med individen i centrum.
Arbeta flexibelt utifrån verksamhetens behov, även i andra grupper eller på andra avdelningar.
Som kontaktperson ansvarar du även för att:
Upprätta och följa upp genomförandeplaner
Dokumentera insatser i våra digitala system.
Ha kontakt med anhöriga.
Samarbeta med hemsjukvård, rehab, biståndshandläggare och andra hemtjänstgrupper.
Använda vårt digitala planeringsverktyg som stöd i vardagen.
Arbetet är schemalagt och omfattar dag-, kvälls- och varannan helg.
För tjänsten som undersköterska inom hemtjänsten är ingångslöneintervallet 29 000–34 000 kronor per månad. För befattningen boendeassistent inom hemtjänsten är ingångs löneintervallet 24 000–30 000 kronor per månad.
Vi tillämpar individuell lönesättning. Slutlig lön fastställs utifrån utbildning, relevant erfarenhet, kompetens och ansvar i rollen samt med hänsyn till gällande kollektivavtal.
Vem är du?
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och har rätt att använda den skyddade yrkestiteln enligt gällande regelverk.
För tjänsten som boendeassistent krävs ingen formell utbildning. Erfarenhet inom vård och omsorg är meriterande.
Fyra tjänster är placerade i vår bilgrupp i Stånga, där B-körkort är ett krav.
Två tjänster är placerade i vår gång- och cykelgrupp, där du behöver kunna cykla. B-körkort är meriterande.
I enlighet med det nya språkkravet behöver du behärska svenska väl i tal och skrift, för att säkerställa trygg omsorg, god och korrekt dokumentation.
För att trivas hos oss är du flexibel och kan anpassa dig till förändringar i vardagen. Du arbetar självständigt i brukarens hem samtidigt som du har god samarbetsförmåga och trivs med att samarbeta med kollegor och andra yrkesgrupper. Du är empatisk och skapar trygghet genom ett respektfullt och professionellt bemötande.
Du har en god helhetssyn och ser både brukarens behov och verksamhetens mål. Med din problemlösande analysförmåga kan du analysera situationer, fatta välgrundade beslut och hitta lösningar i vardagens utmaningar.
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas, https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/
Intervjuer sker löpande - varmt välkommen med din ansökan!
Varför välja Region Gotland?
Vi är öns största arbetsgivare – med över 200 olika yrken och 7000 medarbetare i Sveriges enda kombinerade region och kommun. Tillsammans utvecklar vi ett hållbart, tryggt och välmående Gotland för alla som bor på och besöker ön.
På Gotland finns ett rikt kulturliv, storslagen natur och en kreativ entreprenörsanda. Över 61 000 personer har valt att kalla Gotland för sitt hem, året runt. Är du inte en av oss än, men nyfiken på att bli? Läs mer om livet på ön på www.gotland.com/flytta-hit
Vi värnar om våra medarbetare och är stolta över våra förmåner. Läs gärna mer på www.gotland.se/formaner
På Instagramkontot @viarregiongotland kan du följa våra medarbetare och se bredden i våra olika verksamheter.
Så rekryterar vi
Vi arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet i enlighet med de kompetenser som beskrivs i annonsen. På så vis jobbar vi även aktivt för att motverka diskriminering.
Vi är måna om säkerhet och kvalité i våra rekryteringar och du kan därför komma att omfattas av kontroller inför anställning. Om det är aktuellt får du mer information av rekryterare. ID-handling och personbevis behöver alltid uppvisas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver erbjudas medarbetare med företrädesrätt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803), http://www.gotland.se/ledigajobb
Hemse (visa karta
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621 81 HEMSE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hemtjänsten, Södra Gotland Kontakt
Matilda Hägg Struwe, rekryterare matilda.struwe@gotland.se 0498-203574 Jobbnummer
9974177