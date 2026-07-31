Undersköterska bemanningsuppdrag
Viraliv AB / Undersköterskejobb / Nacka Visa alla undersköterskejobb i Nacka
2026-07-31
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Arbetsplats:
Hemtjänst – Kontoret i Ektorp
Enkel pendling med direktbuss från Slussen.
Vi söker:
Helst kvinnliga undersköterskor.
Studerande undersköterskor är också välkomna att söka.
Arbetstider:
Dag: kl. 07.00–16.00
Kväll: kl. 16.00–22.00Publiceringsdatum2026-07-31Ersättning
190–210 kr/timme beroende på erfarenhet.
Det finns möjlighet till både ströpass och heltidsarbete.
För att kunna presentera till uppdraget behöver vi följande handlingar:
CV
Kopia på körkort
Kopia på LMA-kort, uppehållstillståndskort eller pass
Belastningsregister för arbete i hemmet åt äldre personer eller vuxna med funktionsnedsättning
Examensbevis eller betygsintyg som visar att du är utbildad undersköterska (eller studerar till undersköterska)
Behärskar svenska språket väl
Är du intresserad av att söka denna tjänst vänligen skicka de efterfrågade handlingarna till info@viraliv.se
Tack för din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: Info@Viraliv.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Viraliv AB
(org.nr 559371-5682), http://viraliv.se
138 33 ÄLTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10017578