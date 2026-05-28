Undersköterska/Administratör
2026-05-28
Vill du bli en del av ett engagerat team där patienten står i fokus?
Vi söker nu en engagerad och serviceinriktad undersköterska till vår vårdcentral. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en verksamhet där samarbete, utveckling och ett varmt bemötande är en naturlig del av vardagen.
Vi erbjuder en arbetsplats med nära kollegialt samarbete, högt engagemang och goda möjligheter att vara delaktig i utvecklingen av verksamheten. Vi arbetar tillsammans för att skapa en trygg och tillgänglig vård där patientens behov alltid står i centrum.
Hos oss är arbetsmiljön viktig. Vi värdesätter ett öppet klimat där alla hjälps åt, delar kunskap och bidrar till en positiv stämning. Arbetet är varierat och stundtals intensivt, vilket gör att flexibilitet och samarbetsförmåga är viktiga egenskaper för att trivas i rollen.
Som undersköterska hos oss får du en viktig och varierad roll i det dagliga arbetet på vårdcentralen. Dina arbetsuppgifter kan bland annat bestå av provtagning, assistera vid undersökningar och behandlingar, patientnära omvårdnad, såromläggningar samt administrativa uppgifter och receptionsarbete.
Du kommer att arbeta nära läkare, sjuksköterskor och andra professioner där ett gott samarbete är en självklar del av vardagen. Rollen innebär varierande arbetsuppgifter där du behöver kunna prioritera och anpassa dig efter verksamhetens behov.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och som känner dig trygg i din yrkesroll. Du har ett mycket gott bemötande, är serviceinriktad och har en genuin vilja att skapa trygghet för patienter och anhöriga i varje möte.
För oss är det viktigt att du trivs med att utvecklas och anpassa dig till nya arbetssätt och rutiner. Vi söker dig som är flexibel, lösningsorienterad och har förmåga att arbeta strukturerat även när tempot stundtals är högt.
Du har lätt för att samarbeta med andra, bidrar till en positiv arbetsmiljö och har ett prestigelöst förhållningssätt gentemot både kollegor och patienter. Samtidigt är du självgående, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och vågar ta egna initiativ.
Erfarenhet av arbete inom primärvård, mottagningsverksamhet, provtagning, journalsystem eller receptionsarbete är meriterande, men stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Är du undersköterska och vill arbeta i en verksamhet där laganda, gott bemötande och utveckling står i fokus? Då ser vi fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-27
E-post: jobbansokan@svedalavardcentral.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svedala VC AB
(org.nr 559260-2576)
Lindholmsvägen 12-0 (visa karta
)
233 33 SVEDALA Arbetsplats
Svedala Vårdcentral Kontakt
Verksamhetschef
Christina Fornestedt jobbansokan@svedalavardcentral.se Jobbnummer
9934912